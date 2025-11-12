Putin in tri replike predsedniških pisarn

Nova preiskava ruske opozicijske skupine Systema kaže, da se ena od njegovih pisarn nahaja v Novo-Ogarjovu, razkošnem posestvu zahodno od Moskve, ki naj bi postalo njegovo dejansko prebivališče. Druga se nahaja v Sočiju, tretja pa v mestu Valdaj, na pol poti med Sankt Peterburgom in Moskvo. To Kremlju po navedbah Metroja omogoča, da med uradnimi srečanji in televizijskimi nastopi zamegli lokacijo Vladimirja Putina .

Skupina je pregledala 700 videoposnetkov Putinovih srečanj, ki so pokazali odstopanja, na podlagi katerih so prišli do zaključkov, da predsednik uporablja več lokacij. Pri tem izpostavljajo poročilo, ki so ga predvajali 11. oktobra 2020, v katerem novinar državne televizije sprašuje Putina o preizkusu nove hipersonične rakete. Oznaka v kotu zaslona pravi Novo-Ogarjovo, videoposnetek pa prikazuje predsednika, kako se odpravlja proti vratom svoje pisarne in seže po kljuki. Postavitev kljuke in nekaj drugih podrobnosti razkriva, da vse skupaj ni bilo posneto v temu kraju, temveč skoraj 1600 kilometrov južneje, v pisarni v Bočarovem ručeju, državni rezidenci v Sočiju.

Potovalni dokumenti, vzorci na Putinovih kravatah, oblika TV stojala, odtenek mizne plošče in vzorec lesenega pladnja za dokumente na mizi so nekateri drugi namigi, ki dokazujejo, da ne gre za iste lokacije, navaja časnik. Od februarja 2023 naj bi bil predsednik vse bolj naklonjen Valdaju. Pri tem naj bi se televizijske ekipe zavezale k molčečnosti.

Gleb Karakulov, nekdanji častnik Putinove tajne osebne varnostne službe, ki je oktobra 2023 prebegnil skupaj z ženo in hčerko, je šest mesecev pozneje razkril nekatere podrobnosti. "Včasih sem vedel, da je v Sočiju. V ozadju je prižgana televizija; na sporedu so poročila in prikazujejo ga, kako vodi sestanek v Novo-Ogarjovu. Nato sem kolega v Sočiju vprašal, če je že odšel, ta pa mi je odgovoril, da je še vedno tam."

Karakulov je povedal, da so se kolegi pogosto šalili na račun replik pisarn. "Mislim, da je to poskus da, prvič, zmede tuje obveščevalne službe in drugič, da ne bi bilo poskusov atentata."

V medijih se je, predvsem po začetku invazije na Ukrajino, pojavilo tudi več zgodb o tem, da naj bi ruski predsednik imel več dvojnikov.