Tujina

Putin in tri replike predsedniških pisarn

Moskva, 12. 11. 2025 19.02 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
M.V.
Vladimir Putin naj bi za izogibanje atentatu uporabljal kar tri praktično identične predsedniške pisarne na različnih lokacijah v Rusiji, piše britanski tabloid Metro. Pri tem se sklicuje na analize posnetkov in pričevanja političnih ubežnikov.

Nova preiskava ruske opozicijske skupine Systema kaže, da se ena od njegovih pisarn nahaja v Novo-Ogarjovu, razkošnem posestvu zahodno od Moskve, ki naj bi postalo njegovo dejansko prebivališče. Druga se nahaja v Sočiju, tretja pa v mestu Valdaj, na pol poti med Sankt Peterburgom in Moskvo. To Kremlju po navedbah Metroja omogoča, da med uradnimi srečanji in televizijskimi nastopi zamegli lokacijo Vladimirja Putina.

Vladimir Putin
Vladimir Putin FOTO: AP

Skupina je pregledala 700 videoposnetkov Putinovih srečanj, ki so pokazali odstopanja, na podlagi katerih so prišli do zaključkov, da predsednik uporablja več lokacij. Pri tem izpostavljajo poročilo, ki so ga predvajali 11. oktobra 2020, v katerem novinar državne televizije sprašuje Putina o preizkusu nove hipersonične rakete. Oznaka v kotu zaslona pravi Novo-Ogarjovo, videoposnetek pa prikazuje predsednika, kako se odpravlja proti vratom svoje pisarne in seže po kljuki. Postavitev kljuke in nekaj drugih podrobnosti razkriva, da vse skupaj ni bilo posneto v temu kraju, temveč skoraj 1600 kilometrov južneje, v pisarni v Bočarovem ručeju, državni rezidenci v Sočiju.

Potovalni dokumenti, vzorci na Putinovih kravatah, oblika TV stojala, odtenek mizne plošče in vzorec lesenega pladnja za dokumente na mizi so nekateri drugi namigi, ki dokazujejo, da ne gre za iste lokacije, navaja časnik. Od februarja 2023 naj bi bil predsednik vse bolj naklonjen Valdaju. Pri tem naj bi se televizijske ekipe zavezale k molčečnosti. 

Gleb Karakulov, nekdanji častnik Putinove tajne osebne varnostne službe, ki je oktobra 2023 prebegnil skupaj z ženo in hčerko, je šest mesecev pozneje razkril nekatere podrobnosti. "Včasih sem vedel, da je v Sočiju. V ozadju je prižgana televizija; na sporedu so poročila in prikazujejo ga, kako vodi sestanek v Novo-Ogarjovu. Nato sem kolega v Sočiju vprašal, če je že odšel, ta pa mi je odgovoril, da je še vedno tam."

Karakulov je povedal, da so se kolegi pogosto šalili na račun replik pisarn. "Mislim, da je to poskus da, prvič, zmede tuje obveščevalne službe in drugič, da ne bi bilo poskusov atentata."

V medijih se je, predvsem po začetku invazije na Ukrajino, pojavilo tudi več zgodb o tem, da naj bi ruski predsednik imel več dvojnikov. 

putin pisarne replike
KOMENTARJI (114)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
anatomija
12. 11. 2025 20.30
+2
Kje pa je Bolfek ? Ali ga policija še ni spustila ? Ali pa še ni prišel k sebi po Martinovanju
ODGOVORI
2 0
lipov list
12. 11. 2025 20.30
+1
mu nič ne pomaga, lesenih 6 desk na koncu ne bodo replike
ODGOVORI
1 0
marre
12. 11. 2025 20.29
+0
Nič ne de.. Kremeljskemu malemu fašistku se počasi izteka čas, tako ali drugače.. In v zgodovino bo odšel kot nekdo, ki je za 10 naslednjih generacij skregal Ukrajince in Ruse, odrezal Rusijo od jedrne Evrope in praktično postal vazal in nič več kot ena velika pumpa za Kitajce..
ODGOVORI
1 1
Arguss
12. 11. 2025 20.27
+1
Ne dojamete ,da imata Putin in Trump dvojnike več njih.Realna silikonska maska danes ni več noben bav bav...Amen.
ODGOVORI
1 0
sabro4
12. 11. 2025 20.26
+0
res je in Lavrova so aretirali,.....
ODGOVORI
1 1
manga
12. 11. 2025 20.19
-2
Belgijski obrambni minister je zagrozil Rusiji da bo Moskva zravnana z zemljo.Kateri potencial moraš biti da to poveš ?
ODGOVORI
1 3
marre
12. 11. 2025 20.27
+2
Spet kruljenje brez osnove.. Napovedal je, da bi se to zgodilo v primeru Ruskega jedrskega napada na Evropo oziroma zahod, kar recimo Kremeljski patuljak znan kot Medvedjev stalno kruli..
ODGOVORI
2 0
manga
12. 11. 2025 20.32
Marre,pa kje ti živiš ?
ODGOVORI
0 0
Roadkill
12. 11. 2025 20.19
+2
Baje obstajajo trije Putini
ODGOVORI
2 0
myomy
12. 11. 2025 20.21
-2
Po mojem še več, ker je priimek razmeroma pogost v Rusiji.
ODGOVORI
1 3
Roadkill
12. 11. 2025 20.22
+3
ne mislim trije Vladimir Putini - dvojniki
ODGOVORI
3 0
Roadkill
12. 11. 2025 20.18
+3
3 replike za 3 Putine
ODGOVORI
3 0
myomy
12. 11. 2025 20.17
-5
"Systema je raziskovalna enota Radio Free Europe / RL v ruskem jeziku, ki je s svojim delom začela leta 2023. Skupina izvaja poglobljeno preiskovalno novinarstvo, pripravlja odmevna poročila in videoposnetke v ruščini." ..... "Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE / RL) je zasebna, neprofitna korporacija, ki prejema zvezno financiranje od svet guvernerjev za radiodifuzijo (BBG). BBG je zvezna agencija, ki je odgovorna za nadzor vseh civilnih mednarodnih radiodifuznih dejavnosti, ki jih financira ameriška vlada." Eeee, moji dragi novinarji. In vi lepo, ter brez sramu v naslovu napišete "ruska opozicijska skupina Systema". LAŽ IMA KRATKE NOGE!
ODGOVORI
2 7
Agartha enjoyer
12. 11. 2025 20.15
+8
Razni metafetaminčki se dobro topijo aje tko proruski špijuni?
ODGOVORI
8 0
galeon
12. 11. 2025 20.12
+5
In kaj tukaj ni normalno. Trampek se skriva še marsikje drugje.
ODGOVORI
6 1
Kletni Goban in Janževec
12. 11. 2025 20.15
+2
Gospoda Trumpa so vsaj streljali. In je pokazal mal poguma
ODGOVORI
3 1
galeon
12. 11. 2025 20.18
-2
KGJ na njega si upajo, na Putina jim to še na misel ne pride.
ODGOVORI
0 2
Kletni Goban in Janževec
12. 11. 2025 20.10
+5
Zadnjič sem poslušal, da je ogromno Kitajcev okrog Vzhodne Sibirije in se tam že piše v hieroglifih? Bodo komunajzarji kaj vedeli na to temo?
ODGOVORI
6 1
Kletni Goban in Janževec
12. 11. 2025 20.15
+3
Komunajzar putin prodaja svojo domovino kot vsi komunajzarji, nobena podpora Pekinga ne bo zaston
ODGOVORI
3 0
Animal_Pump
12. 11. 2025 20.17
+6
Bodo si vzeli počasi nazaj, kar je bilo njihovega....Ajgunska pogodba iz leta 1858.
ODGOVORI
6 0
anatomija
12. 11. 2025 20.23
+2
Imajo že Kitajske province tam . v nekaterih predelih je veliko več Kitajcev kot Rusov in izkoriščajo naravna bogastva. Kitajski delavci izkoriščaj Ruska naravna bogastva in jih vozijo na Kitajsko . Draga je Putinova vojna
ODGOVORI
2 0
fljfo
12. 11. 2025 20.05
+4
Kaj pa zasebni bunker v Moskvi, kot ga je imel njegov predhodnik v Berlinu?
ODGOVORI
7 3
Srebrnl breg
12. 11. 2025 19.59
-2
Sam sem bil prej plitek ,ko sem ga nazaj hvalil.Ni mi jasno ,da sem to počel.
ODGOVORI
5 7
myomy
12. 11. 2025 20.05
+2
Matr si dosadn ...
ODGOVORI
7 5
Muca ne grize
12. 11. 2025 20.05
+0
Rez je
ODGOVORI
3 3
fljfo
12. 11. 2025 20.06
+4
Levičar hvalil konzervativnega desničarja? Japajade....
ODGOVORI
6 2
Srebrni breg
12. 11. 2025 20.14
-3
myomy- siromak mora nam levičarjem imena krasti, da bi se uveljavil vendar je že zdavnaj prebran. Trenutno piše pod najmanj štirimi imeni. Očitno portalu to odgovarja, ker se potem lahko hvalijo češ poglejte koliko bralcev in komentatorjev imamo.
ODGOVORI
2 5
myomy
12. 11. 2025 19.59
-5
Ejga, poglejte njegov mezinec na sliki. Čisto ukrivljen je. Zdravstveno stanje se mu očitno rapidno slabša. Vam pa mentalno, lol.
ODGOVORI
5 10
Aijn Prenn
12. 11. 2025 20.10
-3
Včerajšnje podpisovanje tiste njegove slike v neki telovadnici je izgledalo kot, da rezbari v hrastov les, ne pa da drži svinčnik v roki.
ODGOVORI
3 6
alicante1234
12. 11. 2025 19.55
+1
Zahod misli, da bi po "odstranitvi" Putina bilo konec vojne, Rusija pa bi se razpadla. Dejstvo je, da bi na oblast prišel nekdo, ki nebi bil tako prizanesljiv in potrpežljiv kot Putin vsi pa vemo kam to vodi. Rusi so zasovražili Zahod in EU za 3-4 generacije v prihodnost.
ODGOVORI
8 7
Kletni Goban in Janževec
12. 11. 2025 19.58
-5
In kaj bo? Vojno atomsko takoj izgubijo....in v slabem primeru se požge še cel svet zraven. Oni pa 100 procentno
ODGOVORI
4 9
slayer2
12. 11. 2025 20.10
-2
Pejt ti raj nazaj v klet na jnževec,ker se ti že meša!!!
ODGOVORI
1 3
Kletni Goban in Janževec
12. 11. 2025 20.11
+3
Vem da resnica boli a moskva je prekleto blizu...Chikago in podobno pa prekleto daleč
ODGOVORI
3 0
medŠihtom
12. 11. 2025 20.14
+2
in zakaj so rusi zasovražili eu in zahod, ker se tu bolje živi kot v ruskem blatu? al zakaj ? zakaj imajo vsi potem svoje otroke v EU in na Zahodu, zakaj jih nimajo doma, v blatu ? Ker nakradene miljarde doma niso nič vredne ? ker zunaj moskve in st petersburga ni praktično nič ?
ODGOVORI
2 0
myomy
12. 11. 2025 19.55
+3
Pustimo njegove pisarne za kratek čas ob strani. Kakšno pa je kaj stanje na fronti?
ODGOVORI
11 8
Posteni
12. 11. 2025 19.56
+0
Miomire.. kt v krajini..
ODGOVORI
7 7
Kletni Goban in Janževec
12. 11. 2025 19.58
-1
Momi, kakšno stanje?
ODGOVORI
6 7
Rotter
12. 11. 2025 20.04
+0
Zadnji dve leti in pol brez večjih sprememb.
ODGOVORI
4 4
slayer2
12. 11. 2025 20.11
-3
Ne upajo nič napisat,ker so ukrajinske elitne enote popolnoma obkoljene in nimajo izhoda!!!
ODGOVORI
1 4
Aijn Prenn
12. 11. 2025 20.12
+0
Če je dober dan samo 1000 mrtvih RU, sicer pa malo več.
ODGOVORI
2 2
Kletni Goban in Janževec
12. 11. 2025 20.13
+0
Slayer mi normalni smo ta poročanja nehali brati 2024 ali pa še prej ti pa to tolčeš še do 2026!
ODGOVORI
1 1
jedupančpil
12. 11. 2025 19.54
-2
bla bla bla
ODGOVORI
5 7
Muca ne grize
12. 11. 2025 19.55
-4
Hm
ODGOVORI
2 6
Srebrnl breg
12. 11. 2025 19.51
-5
Preveč razočaran nad Putinom ,da bi lahko karkoli povedal.
ODGOVORI
6 11
Srebrnl breg
12. 11. 2025 19.52
-6
Res na jok mi gre.
ODGOVORI
4 10
Muca ne grize
12. 11. 2025 19.52
-2
Saj bo.
ODGOVORI
6 8
Srebrni breg
12. 11. 2025 19.54
-1
BLA...BLA...BLA...tisočnickni pod obema nickoma in to še pod enim ukradenim. Čisto po sektaško krade.
ODGOVORI
8 9
Kletni Goban in Janževec
12. 11. 2025 19.57
-3
A to je ta slaba, komunajzarska muca iz Pyongi Yanga?
ODGOVORI
4 7
Stauffenberg
12. 11. 2025 19.50
+4
MI6 se trudi na vse načine in kadrira vsemogoče izdajalce Rusije, da bi se dokopali do pozicij s katerih bi obvladovali pomembne resurse. Putin ni Gadafi ti to ni jasno Colgate?
ODGOVORI
6 2
Colgate
12. 11. 2025 19.51
-6
@stauffenberg Preberi si knjigo o človeku po katerim inaš nick name...on je bil proti takim tiranom ala Putin/Hitler
ODGOVORI
2 8
Stauffenberg
12. 11. 2025 20.06
+1
Toliko knjig kot sem jih jaz prebral ti ne boš nikoli zmogel do konca življenja. Kar se tiće vojne v Ruteniji ti pa očitno ni jasno, kdo jo je zakuhal in s kakšnim namenom. Ti jo tudi financirajo, letno za vojno potrebuje Ukrajina 120 milijard evrov-le kje jih dobi?
ODGOVORI
3 2
anatomija
12. 11. 2025 20.25
otroške knjige ne štejejo
ODGOVORI
0 0
