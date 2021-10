Putin in Ši na vrhu G20 za medsebojno priznavanje potrdil o cepljenju

Ruski predsednik Vladimir Putin se je v videonagovoru na vrhu skupine 20 gospodarsko najmočnejših držav zavzel za čimprejšnje medsebojno priznavanje potrdil o cepljenju proti covidu-19, so sporočili iz Kremlja. Podobno se je zavzel tudi kitajski predsednik Ši Jinping, ki je pozval tudi k sprostitvi patentne zaščite cepiv.

"Predlagamo, da pooblastimo zdravstvene ministre držav G20, da se dogovorijo glede vprašanja medsebojnega priznavanja nacionalnih certifikatov o cepljenju," je zbranim na vrhu v Rimu v videonagovoru iz Moskve dejal Putin. Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) pa je ruski predsednik pozval, naj pospeši preverjanje novih cepiv in preparatov, ki so namenjeni boju proti covidu-19.

icon-expand Kitajski predsednik FOTO: AP

Rusko cepivo Sputnik V namreč v številnih evropskih državah še vedno ni priznano oz. odobreno za uporabo. Zaradi tega Rusija tudi še ni odobrila nobenega zahodnega cepiva proti covidu-19, kot je npr. cepivo proizvajalca Pfizer/BioNTech. V Kremlju so sicer izrazili pripravljenost, da bi odobrili uporabo tudi teh cepiv, a le, če bo to obojestransko.

V WHO so pred kratkim obnovili preverjanje primernosti ruskega cepiva za izredno uporabo, saj je bilo kar nekaj časa prekinjeno. V Evropski agenciji za zdravila (EMA) pa preverjanje cepiva Sputnik V poteka že več mesecev in še kar ni jasno, kdaj bi lahko bilo zaključeno. Kitajski predsednik Ši je medtem pozval Svetovno trgovinsko organizacijo (WTO) k odločitvi glede pobude za odpravo patentne zaščite pri cepivih proti covidu-19. Na ta način bi tudi manj razvite države lahko dobile dostop do te tehnologije in začele same proizvajati cepivo, je v svojem nagovoru iz Pekinga pozval Ši, ki se tako kot Putin vrha skupine G20 udeležuje preko videokonference. WTO bo sicer o tem predlogu znova odločala predvidoma v novembru. Predlog močno podpirajo Južna Afrika, Indija in tudi Kitajska, medtem ko so v EU proti. V Nemčiji pojasnjujejo, da bi z odpravo patentne zaščite zmanjšali pripravljenost farmacevtskih podjetij za razvoj novih izdelkov in inovacij. Ši je sicer izpostavil, da je Kitajska v okoli sto držav poslala že več kot 1,6 milijarde odmerkov lastnega cepiva. Še letos naj bi to število doseglo dve milijardi, je napovedal. Poudaril je tudi, da cepiva proizvajajo skupaj s še 16 državami.

icon-expand Vladimir Putin FOTO: AP