Putin in Ši v oprijetih majicah, v ozadju pa Rdeči trg

Koledarji FSB so v Rusiji postali kar popularni, pa tudi nekakšna stalnica, saj pogosto prinašajo umetniška dela, ki so hkrati smešna, malce pa tudi v posmeh. Tako kot leta 2023 in 2024 je tudi izdaja za leto 2025 osredotočena predvsem na rusko invazijo na Ukrajino, v njem pa so vojaki prikazani kot junaki in osvoboditelji. Koledar vsako leto izdaja dobrodelna fundacija FSB za vojne veterane Direktorata za posebne operacije, poroča Moscow Times.

Na naslovnici se tokrat ponosno bohotita Ši in Putin, prikazana kot močna in velika voditelja. Majico ruskega predsednika krasi simbol Z, ki je v Rusiji simbol za vojno, na roki pa ima preveliko uro in je videti približno 20 let mlajši. Tik za njim pozira Ši, v črni polo majici z zlatim zmajem na prsih in kitajsko zastavo na eni rami.