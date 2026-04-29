Putin prek telefona Trumpu: To je bila pravilna odločitev

"Predsednika sta posebno pozornost namenila razmeram v zvezi z Iranom in v Perzijskem zalivu. Vladimir Putin meni, da je odločitev Donalda Trumpa o podaljšanju prekinitve ognja z Iranom pravilna, saj naj bi to omogočilo pogajanja in na splošno pripomoglo k stabilizaciji razmer," je dejal svetovalec ruskega predsednika Jurij Ušakov.

ZDA in Izrael sta 28. februarja sprožila napade na Iran, v katerih je bil med drugim ubit iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej. Teheran se je odzval z napadi na Izrael ter na ameriške in druge cilje v zalivskih državah, poleg tega je praktično onemogočil plovbo skozi Hormuško ožino, eno ključnih poti za svetovno trgovino z nafto.

Sovražnosti med Izraelom in ZDA na eni ter Iranom na drugi strani so se ustavile 8. aprila z dogovorom o dvotedenski prekinitvi ognja, ki jo je Trump 21. aprila podaljšal za nedoločen čas.