Tujina

Putin in Zelenski z dogovorom o velikonočnem premirju

Moskva/Kijev, 10. 04. 2026 09.38 pred 24 minutami 1 min branja 3

Avtor:
M.V.
Volodimir Zelenski in Vladimir Putin

Ruski predsednik Vladimir Putin je vojski odredil, da v času pravoslavnih velikonočnih praznovanj zaustavi bojne operacije v Ukrajini. Odločitev je sledila predlogu Kijeva o začasni zaustavitvi spopadov.

"Ukrajina je večkrat izrazila pripravljenost na simetrične ukrepe. Predlagali smo prekinitev ognja med letošnjimi velikonočnimi prazniki in bomo v skladu s tem tudi ravnali," je v četrtek pozno zvečer na omrežju X zapisal Volodimir Zelenski.

Dodal je, da ljudje potrebujejo veliko noč, ki bo minila brez groženj in v znamenju "dejanskih korakov k miru".

Njegova objava je sledila izjavi Kremlja, ki je sporočil, da je Vladimir Putin za ta konec tedna, ko pravoslavni verniki praznujejo veliko noč, razglasil prekinitev ognja z Ukrajino, ki da bo veljala od sobote od 15. ure po srednjeevropskem času do konca nedelje.

"Predvidevamo, da bo ukrajinska stran sledila zgledu Rusije," so še navedli, čeprav je Kijev praznično premirje predlagal že prej.

Putinova objava je bila podobna 30-urnemu premirju, ki ga je odredil lani. Vsaka stran je drugo obtožila kršitve, poroča Sky News.

rusija ukrajina premirje

Trump delil nazoren posnetek umora ženske

Namesto za računalnik – z lopato v gozd: zasadili smo 700 dreves

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pamir
10. 04. 2026 10.09
Bratje pravoslavci Ukrajinci in Rusi se ne morejo zmeniti.
borjac
10. 04. 2026 10.08
Putin in Zelenski z dogovorom o velikonočnem premirju , "Predvidevamo, da bo ukrajinska stran sledila zgledu Rusije," , globoko upam , pa VENDAR je Zelenski , ZARADI POLITIKE , v Ukrajini zamenjal Pravoslavne praznike za praznike RKC ,Božič , Velika noč ..... torej bomo videli kaj bodo napravili Ukrajinci - Zelenski ???
rok1211
10. 04. 2026 10.02
To bo desetletna vojna
Preobrat: Sean P Spears opustil očetov priimek v podporo mami
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Meryl Streep: Vloga babice je najlepša med vsemi
Meryl Streep: Vloga babice je najlepša med vsemi
Mladoletna hči Jelene Karleuše naj bi si operirala nos
Mladoletna hči Jelene Karleuše naj bi si operirala nos
zadovoljna
Portal
Ekskluzivno: Kaj se skriva za nasmehom Kaje Casar po finalu šova?
Kaja in Karlo: "Ko bova imela otroke, bova pripovedovala o tem, kako sva se spoznala"
Kaja in Karlo: "Ko bova imela otroke, bova pripovedovala o tem, kako sva se spoznala"
To si je princesa Diana mislila o 'najljubšem' sinu kraljice Elizabete
To si je princesa Diana mislila o 'najljubšem' sinu kraljice Elizabete
8 simptomov menopavze, ki ženskam povzročajo največje preglavice
8 simptomov menopavze, ki ženskam povzročajo največje preglavice
vizita
Portal
6 žit, bogatih z beljakovinami, za katera še niste slišali
Vedno več držav se sooča z enakim problemom
Vedno več držav se sooča z enakim problemom
Viralni jutranji trend '50 skokov': ali res pospeši metabolizem ali je le še ena spletna iluzija?
Viralni jutranji trend '50 skokov': ali res pospeši metabolizem ali je le še ena spletna iluzija?
Sladkor v krvi morda ne uravnavata samo inzulin in prehrana: presenetljiva vloga rdečih krvnih celic
Sladkor v krvi morda ne uravnavata samo inzulin in prehrana: presenetljiva vloga rdečih krvnih celic
cekin
Portal
Zavrnili so jo pri več kot 200 službah – težava ni bila v njej, ampak v sistemu zaposlovanja
Poklici, ki kljub umetni inteligenci zagotavljajo prihodnost: kje je vaša prednost?
Poklici, ki kljub umetni inteligenci zagotavljajo prihodnost: kje je vaša prednost?
Ta evropska destinacija beleži kar 236-odstotno rast zanimanja turistov
Ta evropska destinacija beleži kar 236-odstotno rast zanimanja turistov
Odškodnine v zdravstvu: Kdaj gre za medicinsko napako in kdaj za zaplet?
Odškodnine v zdravstvu: Kdaj gre za medicinsko napako in kdaj za zaplet?
moskisvet
Portal
Skrivne spolne fantazije: Kako začeti pogovor o tem
Polnite telefon narobe? To so napake, ki jih delamo vsi
Polnite telefon narobe? To so napake, ki jih delamo vsi
Prepozno za uspeh? Pedro Pascal dokazuje, da starost ni ovira
Prepozno za uspeh? Pedro Pascal dokazuje, da starost ni ovira
To so skriti simptomi anksioznosti pri moških – jih prepoznate?
To so skriti simptomi anksioznosti pri moških – jih prepoznate?
dominvrt
Portal
Čudovita trata – poznate pravilo treh dni?
Notranji oblikovalci razkrivajo: Te barve naredijo vaš dom prestižen
Notranji oblikovalci razkrivajo: Te barve naredijo vaš dom prestižen
Aprilska ohladitev: kako zaščititi vrt pred mrazom in slano
Aprilska ohladitev: kako zaščititi vrt pred mrazom in slano
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
okusno
Portal
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
Rahli rogljički, ki se topijo v ustih
Rahli rogljički, ki se topijo v ustih
Torte naših bralcev, ki so popolne za vikend sladkanje
Torte naših bralcev, ki so popolne za vikend sladkanje
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
voyo
Portal
Creed: Rojstvo legende
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
