Putin in Zelenski z dogovorom o velikonočnem premirju

"Ukrajina je večkrat izrazila pripravljenost na simetrične ukrepe. Predlagali smo prekinitev ognja med letošnjimi velikonočnimi prazniki in bomo v skladu s tem tudi ravnali," je v četrtek pozno zvečer na omrežju X zapisal Volodimir Zelenski.

Dodal je, da ljudje potrebujejo veliko noč, ki bo minila brez groženj in v znamenju "dejanskih korakov k miru".

Njegova objava je sledila izjavi Kremlja, ki je sporočil, da je Vladimir Putin za ta konec tedna, ko pravoslavni verniki praznujejo veliko noč, razglasil prekinitev ognja z Ukrajino, ki da bo veljala od sobote od 15. ure po srednjeevropskem času do konca nedelje.

"Predvidevamo, da bo ukrajinska stran sledila zgledu Rusije," so še navedli, čeprav je Kijev praznično premirje predlagal že prej.

Putinova objava je bila podobna 30-urnemu premirju, ki ga je odredil lani. Vsaka stran je drugo obtožila kršitve, poroča Sky News.