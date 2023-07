Putin izbral 'novega Prigožina'

"In kaj se je zgodilo potem?" je Putinu odgovoril novinar Kommersanta. "Veliko ljudi je pritrdilno prikimalo, ko sem to rekel," je odgovoril Putin.

Ruski časnik Komersant je namreč objavil nekaj podrobnosti o sestanku med Putinom, Prigožinom in poveljniki Wagnerja. Putin je na sestanku povedal, da je med številnimi možnostmi, ki jim jih je ponudil, ena vključevala, da se še naprej bojujejo pod svojim neposrednim poveljnikom, človekom s klicnim znakom Sedoj. "Lahko bi se vsi zbrali na enem mestu in še naprej služili," je novinarju dejal Putin. "Zanje se ne bi nič spremenilo. Vodila bi jih ista oseba, ki je bila ves čas njihov pravi poveljnik."

Sedoj je Andrej Trošev

Glede na dokumente o sankcijah, ki sta jih objavili Evropska unija in Francija, je Sedoj (sivolasi) klicni znak Andreja Troševa, upokojenega ruskega polkovnika in ustanovnega člana ter izvršnega direktorja skupine Wagner. Dokumenti podrobno opredeljujejo položaj Troševa kot načelnika štaba operacij skupine Wagner v Siriji, ki nudi neposredno pomoč vladi v Damasku." Andrej Trošev je neposredno vpleten v vojaške operacije skupine Wagner v Siriji. Posebej je bil vpleten na območje Deir ez-Zor," piše v poročilu. "Zagotavlja ključen prispevek k vojnim prizadevanjem Bašarja al Asada in zato podpira sirski režim in ima koristi od njega." Proti njemu je sprejela sankcije tudi Velika Britanija.

Med njegovimi sodelavci je domnevni ustanovitelj skupine Wagner Dimitrij Utkin, nekdanji častnik ruske vojaške obveščevalne službe GRU, navaja CNN. Trošev je povezan tudi s poveljnikoma skupine Aleksandrom Sergejevičem Kuznecovom in Andrejem Bogatovom. Sedoj je tudi nekdanji uslužbenec posebnega odreda za hitro ukrepanje Severozahodnega zveznega okrožja ruskega notranjega ministrstva, poroča ruski spletni portal Fontanka.

Je tudi veteran vojn v Čečeniji in Afganistanu. Za službovanje v Afganistanu je bil Trošev odlikovan z dvema redoma rdeče zvezde – odlikovanjem Sovjetske zveze za izjemne zasluge. Za zasluge v operacijah v Čečeniji je bil odlikovan z dvema redoma za hrabrost in medaljo reda zaslug za domovino 2. stopnje, poročajo ruski mediji. Trošev je bil tudi med povabljenimi na sprejem v Kremlju decembra 2016. Fotografija se je leto dni kasneje pojavila v ruskih medijih in prikazuje Putina poleg Troševa in Utkina, ki oba nosita več medalj.