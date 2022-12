Putin izbrancem poslal novoletno voščilo: Častno smo prestali vse pritiske

Ruski predsednik Vladimir Putin se je kljub začeti vojni z Ukrajino odločil, da bo leto zaključil enako kot lani – z novoletnimi čestitkami voditeljem več držav. A letošnji nabor izbrancev je bil nekoliko krajši.

Med voditelji držav članic Evropske unije je novoletno čestitko ruskega predsednika dobil le predsednik Madžarske Viktor Orbán. A Putin je bil v njej tokrat nekoliko bolj zadržan in dvoumen kot prejšnja leta. Poleg dobrih želja je omenil tudi zadovoljstvo z odnosom med državama, ki "je kljub težkim mednarodnim razmeram ohranil pozitiven trend". Obenem je potrdil, da namerava z Madžarsko sodelovati tudi v prihodnjem letu.

Poleg Orbána sta novoletno sporočilo Putina prejela še srbski predsednik Aleksandar Vučić in beloruski predsednik Aleksander Lukašenko. "Zahvaljujoč skupnemu sodelovanju sta Rusija in Belorusija častno prestali vse napore in težave preteklega leta ter se učinkovito borili proti nezaslišanim političnim pritiskom in sankcijam," je zapisal.

Najdaljšo čestitko je Putin poleg Lukašenku poslal še voditeljem Kazahstana, Indije, Kitajske in Turčije, piše Politico.