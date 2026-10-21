Putin izpustil 74-letnega Američana, ki naj bi se bojeval na strani Ukrajine

Hubbard, nekdanji učitelj iz zvezne države Michigan, je bil leta 2024 obsojen na skoraj sedem let zapora v kazenski koloniji. Tožilstvo mu je očitalo, da je služil v obrambni enoti v vzhodnem ukrajinskem mestu Izjum, ko so ga zajele ruske sile. Ameriško zunanje ministrstvo je bilo kritično do njegove aretacije, ki naj bi bila neupravičena. Ameriški predsednik Donald Trump pa je nedavno dejal, da je njegov primer izpostavil v pogovoru s Putinom.

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Stephen Hubbard AP



Stephen Hubbard je bil tako danes že odpeljan na letališče Pulkovo, je Putin povedal med pogovori z Witkoffom v Sankt Peterburgu. CBS News, ameriški medijski partner BBC-ja, je poročal, da je Hubbard slabega zdravja in da naj bi ga prepeljali v Teksas na zdravljenje. Ruski državni mediji so poročali, da se je Witkoff Putinu zahvalil za Hubbardovo izpustitev, v Trumpovem imenu pa tudi za dogovor, ki sta ga Moskva in Washington sklenila v začetku tega meseca o uvozu ruskega dizelskega goriva.