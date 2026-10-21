Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Putin izpustil 74-letnega Američana, ki naj bi se bojeval na strani Ukrajine

Moskva, 21. 10. 2026 12.37 pred 3 urami 2 min branja 7

Avtor:
N.V.
Stephen Hubbard

Le nekaj ur po tem, ko je ameriški odposlanec Steve Witkoff pristal v Rusiji, je ruski predsednik Vladimir Putin sporočil, da bodo izpustili 74-letnega Stephena Hubbarda, Američana, ki je bil zaprt zaradi domnevnega bojevanja na strani Ukrajine.

Hubbard, nekdanji učitelj iz zvezne države Michigan, je bil leta 2024 obsojen na skoraj sedem let zapora v kazenski koloniji. Tožilstvo mu je očitalo, da je služil v obrambni enoti v vzhodnem ukrajinskem mestu Izjum, ko so ga zajele ruske sile.

Ameriško zunanje ministrstvo je bilo kritično do njegove aretacije, ki naj bi bila neupravičena. Ameriški predsednik Donald Trump pa je nedavno dejal, da je njegov primer izpostavil v pogovoru s Putinom.

Stephen Hubbard je bil tako danes že odpeljan na letališče Pulkovo, je Putin povedal med pogovori z Witkoffom v Sankt Peterburgu. CBS News, ameriški medijski partner BBC-ja, je poročal, da je Hubbard slabega zdravja in da naj bi ga prepeljali v Teksas na zdravljenje.

Ruski državni mediji so poročali, da se je Witkoff Putinu zahvalil za Hubbardovo izpustitev, v Trumpovem imenu pa tudi za dogovor, ki sta ga Moskva in Washington sklenila v začetku tega meseca o uvozu ruskega dizelskega goriva.

Preberi še Witkoff prispel v Sankt Peterburg, čaka ga Putin

Prva pošiljka v okviru dogovora bo iz Rusije odpremljena "v dveh do treh dneh", je med srečanjem dejal Putin, kot je poročala ruska državna tiskovna agencija TASS. Dogovor o dizelskem gorivu je razjezil ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, diplomatski odnosi med Kijevom in Washingtonom pa so se zaradi njega še dodatno poslabšali.

"Vaša odločitev, da odpravite omejitve pri izvozu dizelskega goriva iz Rusije, ne le v ZDA, temveč tudi v preostali svet, sredi gospodarskega šoka, je bila po mojem mnenju resnično pomembna," je dejal Witkoff Putinu. "Vem, da vam je predsednik Trump za to zelo hvaležen."

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
stephen hubbard zapor rusija

EU bo okrepila svojo prisotnost na Arktiki

V Rusiji aretirali nemškega državljana, ki je služil v ukrajinski vojski

24ur.com Zakaj je Putin med obiskom v Moskvi Stevu Witkoffu predal red Lenina?
24ur.com Skoraj katatoničen in s hudo pljučnico: Rusija izpustila ameriškega marinca
24ur.com Ameriški učitelj na svobodi, Trump: Rusija je z nami ravnala zelo lepo
24ur.com Witkoff ruskemu kolegu svetoval, kako naj Putin laska Trumpu
24ur.com Nov posnetek: Putin sam za volanom, v hotel s šopkom rož
24ur.com Putinovo domnevno partnerko doletele še ameriške sankcije
24ur.com Putin: Če si Evropa želi vojne, je Rusija pripravljena
Priporoča
  • Kotanyi vrtiljak 1
  • Kotanyi vrtiljak 2
  • Kotanyi vrtiljak 3
  • Kotanyi vrtiljak 4
  • Kotanyi vrtiljak 5
  • Kotanyi vrtiljak 6
  • Kotanyi vrtiljak 7
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
metaloh
21. 10. 2026 16.19
Kakšne traparijo klatijo z Witkoflerjem na čelu...Trumpova trgovina z ljudmi se nadaljuje...Prodaja in kupuje nafto kot ljudi...in se pajdaši zz ločinci ala Putko... Volitve so začetek konca vladavine norca ...
Odgovori
0 0
cekinar
21. 10. 2026 15.54
ta model je bil najbrž zajet že s strani rdeče armade l.45 ,pa se je na stara leta malo šel nostalgika.
Odgovori
+2
3 1
mario7
21. 10. 2026 15.38
Kaj lahko pri 74. letih dela v vojski na fronti, razen deli hrano?
Odgovori
+2
3 1
M_teoretik
21. 10. 2026 15.12
Kdaj se je bojeval, v 2 svetovni!?
Odgovori
+2
3 1
anatomija
21. 10. 2026 14.28
Ne bo pomagalo prilizovanje Trumpu . Še 2 tedna in volitve bodo vzele Trumpu vso moč
Odgovori
+2
6 4
Wolfman
21. 10. 2026 14.38
Ravno dovolj časa za Rusijo in njene plane.
Odgovori
+3
4 1
modrook
21. 10. 2026 15.47
smo videli v zadnjih 5 letih...
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Bil je še otrok, danes ga te besede še vedno preganjajo
Že kot deklica je doživljala grozo, pozneje je postala ena največjih hollywoodskih lepotic
Že kot deklica je doživljala grozo, pozneje je postala ena največjih hollywoodskih lepotic
Kaj če bivša otroka uči, da mora novemu partnerju reči 'očka'?
Kaj če bivša otroka uči, da mora novemu partnerju reči 'očka'?
Žena je bila noseča, on pa jo je varal z eno najbolj znanih pevk na svetu
Žena je bila noseča, on pa jo je varal z eno najbolj znanih pevk na svetu
zadovoljna
Portal
Veselila se je samskega življenja, nato pa jo je osvojil 17 let mlajši podjetnik
Po ločitvi znova zaljubljena: srce ji je ogrel 13 let mlajši glasbenik
Po ločitvi znova zaljubljena: srce ji je ogrel 13 let mlajši glasbenik
Krilo in modna kombinacija, ki bo hit v prihodnjih mesecih
Krilo in modna kombinacija, ki bo hit v prihodnjih mesecih
Valentin iz Otoka ljubezni presenetil s preobrazbo, Drina pa ostala brez besed
Valentin iz Otoka ljubezni presenetil s preobrazbo, Drina pa ostala brez besed
vizita
Portal
Kako statini delujejo na telo in kaj morate vedeti o njih
Strokovnjaki spregovorili o tem, zakaj osteoporoza ni 'smrtna obsodba' in zakaj ni dobro pretiravati s kalcijem
Strokovnjaki spregovorili o tem, zakaj osteoporoza ni 'smrtna obsodba' in zakaj ni dobro pretiravati s kalcijem
Kaj je čuječnost in kako jo vključiti v vsakdanje življenje
Kaj je čuječnost in kako jo vključiti v vsakdanje življenje
Človek v komi lahko zaznava več, kot smo nekoč verjeli
Človek v komi lahko zaznava več, kot smo nekoč verjeli
cekin
Portal
Ustavno sodišče ugotovilo neskladnost lanskega izplačila božičnice z ustavo, ne pa božičnice same
Ponujajo visoko odpravnino delavcem, ki sami dajo odpoved. Prijave preplavile sistem
Ponujajo visoko odpravnino delavcem, ki sami dajo odpoved. Prijave preplavile sistem
Štipendijski sklad razpisal 80 štipendij za zdravstvene poklice
Štipendijski sklad razpisal 80 štipendij za zdravstvene poklice
Spletni pokojninski kalkulator ZZZS po novem upošteva tudi osebne okoliščine
Spletni pokojninski kalkulator ZZZS po novem upošteva tudi osebne okoliščine
moskisvet
Portal
Ta aplikacija vam požira baterijo
Zaradi nje zdaj vsi gledajo vremensko napoved: Črnogorska voditeljica obnorela gledalce
Zaradi nje zdaj vsi gledajo vremensko napoved: Črnogorska voditeljica obnorela gledalce
V stari hiši našli otroško lobanjo, na njej pa sled, ki odpira nova vprašanja
V stari hiši našli otroško lobanjo, na njej pa sled, ki odpira nova vprašanja
Niso mišice, denar ali videz: ta lastnost postaja vse bolj privlačna za ženske
Niso mišice, denar ali videz: ta lastnost postaja vse bolj privlačna za ženske
dominvrt
Portal
Trik za prave ljubitelje pečenega kostanja
Te sobne rastline jeseni potrebujejo posebno pozornost: jih imate doma?
Te sobne rastline jeseni potrebujejo posebno pozornost: jih imate doma?
To bi morali oprati še pred prvo ohladitvijo
To bi morali oprati še pred prvo ohladitvijo
Večina ljudi slike obesi previsoko. Ste med njimi?
Večina ljudi slike obesi previsoko. Ste med njimi?
okusno
Portal
Za hladne jesenske dni: hranljiva mineštra, ki je na mizi v 40 minutah
Česa takega Luka Jezeršek v 12 sezonah MasterChefa še ni okusil
Česa takega Luka Jezeršek v 12 sezonah MasterChefa še ni okusil
Pet živil, ki jeseni ne smejo manjkati v domači kuhinji: veste, od kod prihajajo?
Pet živil, ki jeseni ne smejo manjkati v domači kuhinji: veste, od kod prihajajo?
Najmehkejši domači rogljički, ki očarajo že ob prvem grižljaju
Najmehkejši domači rogljički, ki očarajo že ob prvem grižljaju
voyo
Portal
Zelena milja
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Survivor: Avstralija
Survivor: Avstralija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022