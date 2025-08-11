Zakaj je Putin med obiskom v Moskvi Stevu Witkoffu predal red Lenina?

Ruski predsednik Vladimir Putin je red Lenina predal ameriškemu posebnemu odposlancu Stevu Witkoffu, poroča BBC.
Michael Gloss, 21-letni sin Juliane Gallina, namestnice direktorja Cie za digitalne inovacije, je umrl aprila 2024. Njegova smrt je bila prvič omenjena v ruskih medijih, Cia pa je kasneje potrdila, da je imel težave z duševnim zdravjem in da njegov primer ni bil povezan z nacionalno varnostjo.
Podelitev odlikovanja sovpada z napovedanim srečanjem med Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom na Aljaski. Tam bosta voditelja razpravljala o prihodnosti vojne v Ukrajini.
Kremelj in rusko zunanje ministrstvo podelitve priznanja nista javno komentirala. Ne vemo, kje se red Lenina trenutno nahaja, prav tako na prošnje za pojasnila niso odgovorili Bela hiša, Cia in Witkoff, piše BBC.
Gloss, ki nikoli ni bil zaposlen v Cii, se je pridružil ruskim silam jeseni 2023, potem ko je v objavah na družbenih omrežjih izražal podporo Rusiji in kritiziral zahodne medije zaradi "propagande" o vojni. Njegov oče, veteran vojne v Iraku, Larry Gloss, je kasneje dejal, da sta se z ženo bala, da bi kdo v Moskvi izkoristil sinovo identiteto za politične namene.
