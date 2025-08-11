Zakaj je Putin med obiskom v Moskvi Stevu Witkoffu predal red Lenina?

Ruski predsednik Vladimir Putin je med obiskom v Moskvi ameriškemu posebnemu odposlancu podelil red Lenina, eno najvišjih sovjetskih priznanj. Podelil mu ga je v spomin na 21-letnega Američana, Michaela Glossa, sina visoke uradnice Cie, Juliane Gallina. Ta je lani umrl v bojih na strani Rusije v vojni z Ukrajino.

Ruski predsednik Vladimir Putin je red Lenina predal ameriškemu posebnemu odposlancu Stevu Witkoffu, poroča BBC. Michael Gloss, 21-letni sin Juliane Gallina, namestnice direktorja Cie za digitalne inovacije, je umrl aprila 2024. Njegova smrt je bila prvič omenjena v ruskih medijih, Cia pa je kasneje potrdila, da je imel težave z duševnim zdravjem in da njegov primer ni bil povezan z nacionalno varnostjo.

Micahel Gloss FOTO: Profimedia icon-expand

Podelitev odlikovanja sovpada z napovedanim srečanjem med Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom na Aljaski. Tam bosta voditelja razpravljala o prihodnosti vojne v Ukrajini.

Kremelj in rusko zunanje ministrstvo podelitve priznanja nista javno komentirala. Ne vemo, kje se red Lenina trenutno nahaja, prav tako na prošnje za pojasnila niso odgovorili Bela hiša, Cia in Witkoff, piše BBC.

Steve Witkoff in Vladimir Putin FOTO: AP icon-expand