Svetli način
Tujina

Zakaj je Putin med obiskom v Moskvi Stevu Witkoffu predal red Lenina?

Moskva, 11. 08. 2025 17.08 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
L.M.
Komentarji
6

Ruski predsednik Vladimir Putin je med obiskom v Moskvi ameriškemu posebnemu odposlancu podelil red Lenina, eno najvišjih sovjetskih priznanj. Podelil mu ga je v spomin na 21-letnega Američana, Michaela Glossa, sina visoke uradnice Cie, Juliane Gallina. Ta je lani umrl v bojih na strani Rusije v vojni z Ukrajino.

Ruski predsednik Vladimir Putin je red Lenina predal ameriškemu posebnemu odposlancu Stevu Witkoffu, poroča BBC

Michael Gloss, 21-letni sin Juliane Gallina, namestnice direktorja Cie za digitalne inovacije, je umrl aprila 2024. Njegova smrt je bila prvič omenjena v ruskih medijih, Cia pa je kasneje potrdila, da je imel težave z duševnim zdravjem in da njegov primer ni bil povezan z nacionalno varnostjo.

Micahel Gloss
Micahel Gloss FOTO: Profimedia

Podelitev odlikovanja sovpada z napovedanim srečanjem med Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom na Aljaski. Tam  bosta voditelja razpravljala o prihodnosti vojne v Ukrajini.

Preberi še Ukrajina se boji, da bo Trump popustil Putinovim zahtevam

Kremelj in rusko zunanje ministrstvo podelitve priznanja nista javno komentirala. Ne vemo, kje se red Lenina trenutno nahaja, prav tako na prošnje za pojasnila niso odgovorili Bela hiša, Cia in Witkoff, piše BBC.

Steve Witkoff in Vladimir Putin
Steve Witkoff in Vladimir Putin FOTO: AP

 Gloss, ki nikoli ni bil zaposlen v Cii, se je pridružil ruskim silam jeseni 2023, potem ko je v objavah na družbenih omrežjih izražal podporo Rusiji in kritiziral zahodne medije zaradi "propagande" o vojni. Njegov oče, veteran vojne v Iraku, Larry Gloss, je kasneje dejal, da sta se z ženo bala, da bi kdo v Moskvi izkoristil sinovo identiteto za politične namene.

Vladimir Putin Red Lenina Michael Gloss CIA Ukrajina
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
myomy
11. 08. 2025 18.48
Tako je to, ko sin dobro ve kaj počneta pokvarjena starša. Slava Michaelu. Umrl je za resnico.
ODGOVORI
0 0
Bolfenk2
11. 08. 2025 18.33
+3
Stari ruski pregovor pravi, da če povabiš medveda na ples, bo medved povedal, kdaj bo konec plesa. Če je slučajno Witkoff uspel Putina prepričati za konec vojne, sedaj ko mu gre ples najbolje na fronti, si vsekakor zasluži še kakšno odlikovanje, saj je rešil stotisoče življenj. Osebno pa sicer dvomim, da bo Putin kar tako prenehal plesat, čeprav si to lahko vsi le želimo. Zato se mi zdijo res bedasti EU politiki, ki nasprotujejo Trumpovim prizadevanjem za mir. Že to, da bo Putin prišel na pogovore na Aljasko je ogromen uspeh Trumpa in Amerike.
ODGOVORI
4 1
Rob123
11. 08. 2025 18.16
+6
Tale Rutte ima zmeraj veliko za povedati! Odkar nima partnerja samo grozi!
ODGOVORI
7 1
myomy
11. 08. 2025 18.50
Enako, kot ameriški senator Lindsey Graham. LGBT skupnost je na strani Zahoda.
ODGOVORI
0 0
bohinj je zakon
11. 08. 2025 18.11
+3
Pošteni svet je na strani Rusije.
ODGOVORI
10 7
Gram
11. 08. 2025 18.09
+7
Ker ima Witkoff edini med ameriško administracijo nekaj soli v glavi.
ODGOVORI
10 3
