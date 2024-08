Putin prvič po skoraj 13 letih nenapovedano v Čečeniji

Podrobnosti, namen in čas Putinovega obiska pri Kadirovu so ostali skrivnost, Kadirov je pred prihodom dejal le, da ruskega voditelja čaka naporen urnik. V javnosti je nato najbolj odmeval Putinov torkov obisk akademije, ki nosi ime prav po Kadirovu. Ruski predsednik je pohvalil prostovoljce in dejal, da bo Rusija nepremagljiva, dokler bo imela takšne može, kot so oni, so poročale ruske državne agencije.

Ob koncu obiska je v rezidenci čečenskega voditelja v mestu Grozni sledil še pogovor o trenutnem stanju. Po navedbah ruskih medijev je Kadirov Putinu povedal, da ima republika še več deset tisoč rezervistov, ki so pripravljeni na boj v Ukrajini. Ruski mediji sicer niso navedli, ali so čečenske sile predvidene za pomoč v ruski regiji Kursk, kamor so vdrle ukrajinske sile.

Putinov obisk je po oceni Zahoda tudi dokaz, da se Kremelj zanaša na Kadirova, da bo Severni Kavkaz ohranil stabilen in brez notranjih nemirov. Lani, ko so bile čečenske sile vpoklicane ob spodletelem uporu Jevgenija Prigožina, so ocenjevalci namreč opozorili, da bi Kadirove ambicije lahko ogrozile tudi ruski državni vrh.

Čečeni, ki so po razpadu Sovjetske zveze poskušali pridobiti neodvisnost, kar je vodilo v večletno vojno z ruskimi vladnimi silami, sicer sodelujejo na obeh straneh konflikta v Ukrajini. Prokijevski prostovoljci, naklonjeni Džoharju Dudajevu, pokojnemu čečenskemu voditelju, so zapriseženi 'sovražniki' čečenskih sil, ki podpirajo Putina in Kadirova. Slednje so se Rusiji pridružile že pri večmesečnem obleganju ukrajinskega pristanišča Mariupol in drugih kriznih žarišč, poroča AP.