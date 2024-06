Putin Kim Džong Unu podaril limuzino z južnokorejskimi deli

To izhaja iz carinskih dokumentov. En del naj bi bil izdelan v Rusiji, drugi pa v Južni Koreji. Med dobavitelji luksuznega avtomobila Aurus Motors so tudi Kitajska in države EU.

Vojna v Ukrajini in posledične sankcije sicer niso ustavile Rusije na področju avtomobilov in motorjev. Nasprotno: podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 2018, želi razširiti svojo proizvodnjo z uporabo nekdanje Toyotine tovarne. Luksuzna limuzina je bila ob predstavitvi leta 2018 simbol ruske domače moči in zmanjšanja odvisnosti od uvožene tehnologije in blaga.

Putin je sicer Kimu podaril že dva avtomobila Aurus – prvega med njegovim obiskom v Moskvi in drugega, nekoliko spremenjen model, med Putinovim obiskom v Severni Koreji.

Voditelja sta se celo smejala in šalila, ko sta se vozila po Pjongjangu, da bi pokazala svoje okrepljeno protizahodno zavezništvo.