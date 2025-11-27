Svetli način
Tujina

Putin končanje ofenzive pogojuje z umikom ukrajinskih sil iz Donbasa

Moskva, 27. 11. 2025 17.16 | Posodobljeno pred 10 minutami

STA , M.V.
Rusija bo končala ofenzivo v Ukrajini, če bo Kijev umaknil svoje sile z ozemlja, ki si ga je Moskva prilastila, je izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. Dodal je, da ruske sile v Ukrajini napredujejo in da so obkolile ukrajinsko vojsko v mestih Pokrovsk in Mirnograd v Donecku.

"Če se ukrajinske sile umaknejo z ozemlja, ki ga zasedajo, bomo končali bojne operacije. Če se ne bodo umaknile, bomo to dosegli z vojaškimi sredstvi," je med obiskom v Kirgizistanu, kjer se je udeležil srečanja Organizacije pogodbe o kolektivni varnosti (CSTO), povedal Vladimir Putin.

Ponovil je, da je Moskva obkolila ukrajinsko vojsko v krajih Pokrovsk in Mirnograd v regiji Doneck in dodal, da so ruske sile napredovale tudi v Vovčansku in Siversku ter se približujejo pomembnemu logističnemu središču Guljajpole. V luči tega je vztrajal, da je rusko ofenzivo "praktično nemogoče ustaviti".

Trenutno ukrajinsko vodstvo je znova označil za nelegitimno in dejal, da je pravno nemogoče podpisati dogovor z Ukrajino. V luči tega meni, da je pomembno zagotoviti, da mednarodna skupnost prizna vsak dogovor in tudi ruske pridobitve v Ukrajini, poroča tiskovna agencija Reuters.

Ruske oblasti so ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega večkrat označile za nelegitimnega. Mandat mu je namreč že potekel, vendar ukrajinska zakonodaja med vojnim stanjem, ki v Ukrajini velja od začetka ruske invazije leta 2022, prepoveduje volitve.

Putin je sicer danes tudi potrdil, da bo prihodnji teden Rusijo obiskala ameriška delegacija. Ameriški načrt za končanje vojne pa je znova označil za dobro podlago za oblikovanje končnega mirovnega dogovora.

Prvotni ameriški osnutek načrta za končanje vojne v 28 točkah je bil predstavljen konec prejšnjega tedna. Med drugim predvideva, da Kijev Moskvi preda zasedeni polotok Krim ter regiji Doneck in Lugansk, znatno zmanjša svojo vojsko in se zaveže, da se Ukrajina ne bo pridružila Natu.

Tako ukrajinski kot evropski predstavniki so v zvezi z načrtom izrazili številne pomisleke. Pogajalci iz ZDA in Ukrajine so se nato v Ženevi dogovorili o "posodobljenem in izpopolnjenem mirovnem okviru".

Glavna ovira v mirovnem procesu ostaja vprašanje zasedenega ukrajinskega ozemlja, za katerega Kijev trdi, da ga nikoli ne bo predal Rusiji. Ta sicer trenutno nadzira približno petino ozemlja Ukrajine.

