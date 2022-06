Putin Macronu: 'Zdaj želim igrati hokej'

Telefonski klic med Putinom in Macronom, ki se je odvijal 20. februarja letos, je bil eden zadnjih poskusov ohranjanja miru v Evropi. Toda Macronov telefonski klic je (spet) naletel na gluha ušesa. Tako razkriva prepis pogovora, ki ga je Elizejska palača objavila v povezavi z dokumentarcem za francosko televizijo.

Posnetek razkriva Macronova prizadevanja za deeskalacijo ter Putina, ki kljubuje sogovorniku in obtožuje Ukrajino. Oba predsednika sta jezna, na koncu pa Putin zaključi pogovor, ker se mu mudi - na hokej.

"Napetosti so se povečale, odkar smo se nazadnje pogovarjali, ampak poznate mojo zavezanost in odločenost, da nadaljujem dialog," v pogovoru pravi Macon. "Želim vedeti, kaj meniš o situaciji in kakšne so namere." Sledi Putinov napad na ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki da je lagal, ni želel izvajati sporazuma iz Minska in si je celo prizadeval za jedrsko orožje.

Prepir se nato nadaljuje glede vloge separatistov. "Poslušaj, Emmanuel, ne razumem tvoje težave s separatisti. Na naše vztrajanje so naredili vse, kar je bilo mogoče, da bi odprli konstruktiven dialog z ukrajinskimi oblastmi," pravi Putin. "Niso pa separatisti tisti, ki bi lahko predlagali ukrajinske zakone," odvrne Macron. "Ne vem, kje je študiral tvoj odvetnik in ne vem, kateri odvetnik lahko reče, da v suvereni državi besedila zakonov predlagajo separatistične skupine in ne demokratično izvoljene oblasti."

Ko Putin še naprej vztraja pri prizadevanjih separatistov, postane Macron ogorčen. "Kot sem rekel, nam je vseeno, kaj predlagajo separatisti." Putin pa vztraja, da je treba na Ukrajino okrepiti pritisk. Macron je na to dejal, da bo Zelenskega opomnil, naj se umiri.

"Ne vpletajte se v kakršno koli provokacijo v naslednjih urah in dneh," nadaljuje Macron, ki je nato Putina povabil na srečanje z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom, kar je bil cilj telefonskega klica. Putin se vljudno odzove. "Hvala Emmanuel. Vedno mi je v veliko veselje in čast govoriti tako z evropskimi kolegi kot tudi z Združenimi državami. Vključitev Američanov je dobra ideja, vendar je treba takšno srečanje najprej pripraviti. Ampak načeloma se strinjam." Do danes takšnega srečanja ni bilo.

Putin je nato Macronu brez zadržkov jasno povedal, da obstajajo pomembnejše stvari kot sta francoski predsednik in izmenjava mnenj o vojni in miru. "Ničesar ne bom skrival, zdaj želim igrati hokej. S teboj se pogovarjam v telovadnici, kjer začenjam s treningom."

Štiri dni pozneje so ruske čete napadle Ukrajino. Miru v Evropi je bilo konec.