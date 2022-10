Putin med govorom citiral Solženicina: Zahod trpi za slepoto večvrednosti

Ruski predsednik Vladimir Putin je na letnem srečanju ruskega think tanka Valdai Discussion Club govoril o Zahodu in njegovih zaveznikih. Meni, da zahodne države igrajo "nevarno, krvavo in umazano igro". "Zahod bo moral plačati za svoje poskuse izvajanja hegemonije" je dejal. Putin prav tako meni, da bo v prihodnje potrebno "sodelovanje centrov moči in Zahoda". "Zmeraj sem verjel v moč zdravega razuma. Zato sem prepričan, da bomo prej ali slej centri multipolarnega sveta in Zahod stopili na skupno pot enakovrednega dialoga in razpravljali o naši skupni prihodnosti," je povedal.

Ruski predsednik Vladimir Putin je na 19. letnem srečanju ruskega think tanka izpostavil, da je "raznolikost političnih misli, družbenih norm in kulture enako pomembna kot biotska raznovrstnost", poročajo ruski mediji. Pri tem je Zahodnim narodom očital, da želijo "svoje vrednote in vizijo vsiliti kot univerzalne", pri čemer "ropajo tudi sami sebe". Ob tem je Putin citiral disidentskega pisatelja in filozofa Aleksandra Solženicina iz sovjetskega obdobja, ki je zapisal, da Zahod trpi za "slepoto večvrednosti".

icon-expand Vladimir Putin na letnem srečanju ruskega think tanka Valdai Discussion Club. FOTO: AP

Kljub temu, da je izpostavil "pomembnost enakovrednosti" pa je ruski predsednik mnenja, da so "tradicionalne vzhodne družbe steber civilizacije, medtem ko na Zahodu ni enotnosti". Povedal je še, da si Rusi zato želijo "ponovno obuditi zaupanje". "Želimo zgraditi sistem kolektivne varnosti. Na drugi strani pa Zahod spodbuja vojno v Ukrajini, slabša situacijo na Tajvanu, veča energetsko krizo in sabotira naftovode," je dejal. Dodal je še, da "Rusija ne želi izzivati elit" niti ne "nikjer dominirati". Nasprotno ruski predsednik meni, da "zahodni narodi drugim na globalni sceni odrekajo pravico do politične, kulturne in gospodarske neodvisnosti" in da "ZDA svetu ne morejo ničesar ponuditi, le svojo dominantnost". Za zahodne države je Putin še povedal, da "ne dopuščajo alternativne misli". "Kultura ukinitve pomeni ukinitev kulture," je še dodal.

icon-expand Svojemu občinstvu je govoril predvsem o zahodnih državah. FOTO: AP

Po Putinovem so "tradicionalne vrednote unikatne za vsako skupino ljudi. Te vrednote bi morali spoštovati in jih ne vsiljevati. Vidimo, da se na Zahodu dogajajo demografski, politični in družbeni procesi. In to je notranja zadeva. Rusija pa se v tuje probleme ne vtika, kot to dela Zahod," je o delovanju Zahoda povedal Putin. Svojim slušateljem je v nadaljevanju povedal, da je "človeštvo na razpotju". "Imamo dve možnosti, kako bomo nadaljevali. Ali bomo še naprej akumulirali probleme in na koncu pokopali sami sebe ali pa bomo skušali najti skupne rešitve. Te morda ne bodo idealne, bodo pa delovale," je povedal Putin. Ruski predsednik je zato prepričan, da "bomo prej ali slej centri multipolarnega sveta in Zahod stopili na skupno pot enakovrednega dialoga in razpravljali o naši skupni prihodnosti".

icon-expand Vladimir Putin z moderatorjem FOTO: AP