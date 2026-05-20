Tujina

Putin na Kitajskem: sprejem zrcalna slika Trumpovega sprejema

Peking, 20. 05. 2026 07.20 pred 1 uro 3 min branja 4

Avtor:
N.L. STA
Vladimir Putin pri Xiju na Kitajskem

Kitajski predsednik Xi Jinping je ob sprejemu ruskega kolega Vladimirja Putina v Pekingu odnos med Kitajsko in Rusijo hvalil kot trdnega navkljub vsem preizkusom, njegov visoki gost pa je menil, da so vezi med državama na najvišji ravni doslej. Poznavalci so sicer opazili veliko podrobnosti med sprejemom Putina in ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je bil na Kitajskem prejšnji teden.

Putina je ob prihodu na Kitajsko pričakala rdeča preproga, otroci so mu vzklikali dobrodošlico, kitajska vojska pa je zaigrala rusko in kitajsko himno.

Opazovalci sicer navajajo, da je sprejem Putina skoraj zrcalna slika sprejema Donalda Trumpa prejšnji teden, navaja BBC. Peking si namreč močno prizadeva poudariti, da je njihov voditelj oseba, s katero se želijo srečati svetovni voditelji.

"Sposobni smo nenehno poglabljati medsebojno zaupanje in strateško usklajevanje z odpornostjo, ki ostaja trdna navkljub preizkušnjam in težavam," je ob sprejemu Putina v Veliki dvorani ljudstva v kitajski prestolnici dejal Xi.

Putin je medtem menil, da so odnosi med državama na tako visoki ravni kot še nikoli doslej in lahko služijo kot zgled "obsežnega partnerstva in strateškega sodelovanja".

"Tudi ob nenaklonjenih zunanjih dejavnikih naše sodelovanje, tudi gospodarsko, kaže močan, pozitiven zagon," je glede na poročanje ruskih medijev dejal Putin, ki je še ocenil, da odnosi med Rusijo in Kitajsko prispevajo h globalni stabilnosti.

O vojni na Bližnjem vzhodu

Xi je v pogovoru s Putinom ocenil, da so razmere na Bližnjem vzhodu na "kritični točki" in da trenutno prehajajo iz vojne v mir, po navedbah BBC poročajo kitajski mediji. Poudaril je, da je konec sovražnosti nujen in da bi bilo nadaljevanje konflikta "nesprejemljivo".

"Moj predlog za ohranjanje in spodbujanje miru na Bližnjem vzhodu v štirih točkah si prizadeva za nadaljnjo gradnjo mednarodnega soglasja in želi prispevati k umirjanju napetosti, deeskalaciji konfliktov in spodbujanju miru," je dejal Xi.

Omenjeni predlog, ki ga je Xi predstavil prejšnji mesec, spodbuja mirno sobivanje, nacionalno suverenost, vladavino prava na mednarodni ravni in usklajen pristop k razvoju in varnosti, poroča BBC.

Vabilo v Rusijo

Svojega gostitelja je ob tem tudi povabil na obisk v Rusijo prihodnje leto. Xi je sicer Rusijo nazadnje obiskal maja lani.

Obisk Putina v Pekingu sledi obisku predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki se je tam mudil minuli teden.

Gre za prvi obisk v tujini letos za predsednika Rusije, za katero je sodelovanje s Kitajsko ključnega pomena. Kitajska je največja trgovinska partnerica Rusije in kupuje skoraj polovico njenega izvoza nafte. Putin je tudi na današnjem srečanju zagotovil, da je Rusija zanesljiva dobaviteljica energije.

Voditelja se bosta danes udeležila slovesnega podpisa 21 dvostranskih sporazumov, med katerimi sta najpomembnejša skupna izjava o nadaljnji krepitvi medsebojnega partnerstva in strateškega sodelovanja ter deklaracija o večpolarnem svetu ter novi vrsti mednarodnih odnosov, poroča britanski BBC.

Vladimir Putin Xi Jinping Kitajska Rusija geopolitika

KOMENTARJI4

marre
20. 05. 2026 08.25
Popolnoma nepomembna novica, 95% Evropejcev je vseeno kje se potika tale pritlikavi zlocinec..
markan3
20. 05. 2026 08.37
popolno nepomemben komentar 📺😵🤯
Odisej25
20. 05. 2026 08.42
95% Evropejcev je v skrbeh, ker EU propada, podjetja se zapirajo ali selijo. Davki se povečujejo, a Evropejci nimajo ničesar od tega, ker gre denar v Kijev, kjer se mafijska, koruptivna politična e
Odisej25
20. 05. 2026 08.43
elita redi in bogati. Evropejce zanima, kdo požra naš denar. Vsi upajo in si želijo, da Putin obstane na oblasti, ker njegovi nasledniki niso tako miroljubni.
