Putin na Kitajskem: sprejem zrcalna slika Trumpovega sprejema

Putina je ob prihodu na Kitajsko pričakala rdeča preproga, otroci so mu vzklikali dobrodošlico, kitajska vojska pa je zaigrala rusko in kitajsko himno.

Opazovalci sicer navajajo, da je sprejem Putina skoraj zrcalna slika sprejema Donalda Trumpa prejšnji teden, navaja BBC. Peking si namreč močno prizadeva poudariti, da je njihov voditelj oseba, s katero se želijo srečati svetovni voditelji.

"Sposobni smo nenehno poglabljati medsebojno zaupanje in strateško usklajevanje z odpornostjo, ki ostaja trdna navkljub preizkušnjam in težavam," je ob sprejemu Putina v Veliki dvorani ljudstva v kitajski prestolnici dejal Xi.

Putin je medtem menil, da so odnosi med državama na tako visoki ravni kot še nikoli doslej in lahko služijo kot zgled "obsežnega partnerstva in strateškega sodelovanja".

"Tudi ob nenaklonjenih zunanjih dejavnikih naše sodelovanje, tudi gospodarsko, kaže močan, pozitiven zagon," je glede na poročanje ruskih medijev dejal Putin, ki je še ocenil, da odnosi med Rusijo in Kitajsko prispevajo h globalni stabilnosti.