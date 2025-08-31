Putin na kitajski rdeči preprogi: Ši ga podpira, Zahod zaostruje sankcije

- FOTO: Profimeda
Ruski in kitajski mediji so poročali o prihodu Vladimirja Putina, ki ga je spremljala številčna delegacija. Kitajska državna televizija CCTV je ob tem odnose med Kitajsko in Rusijo označila za najboljše v zgodovini. "Gre za najbolj stabilne, zrele in strateško pomembne odnose med večjimi državami," so poročali.
Ruskega predsednika je ob začetku štiridnevnega obiska največje trgovinske partnerice Kitajske na letališki stezi pričakala rdeča preproga. Pozdravili so ga visoki mestni uradniki. Pričakovati je, da bo kitajski voditelj Ši Džinping na vrhu ponudil diplomatsko spodbudo Rusiji, ki se sooča s sankcijami zaradi invazije na Ukrajino, poročajo tuji mediji.
Zavzemanje za večpolarni svet
Pred obiskom je Putin včeraj v intervjuju za kitajsko tiskovno agencijo Xinhua sicer ostro kritiziral zahodne sankcije in poudaril zavzemanje za večpolarni svet.
Moskva in Peking sta po njegovih besedah enotna v nasprotovanju diskriminatornim sankcijam, vrh v Tianjinu pa bo "okrepil sposobnost SCO za odzivanje na sodobne izzive in grožnje ter utrdil solidarnost v skupnem evrazijskem prostoru". "Vse to bo pomagalo oblikovati pravičnejši večpolarni svetovni red," je dejal Putin.
Ruski predsednik se bo med štiridnevnim obiskom na Kitajskem med drugim srečal s kitajskim voditeljem Džinpingom, predvidena so tudi srečanja z indijskim premierjem Narendro Modijem, turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom in severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom.
Dvodnevnega vrha SCO se bodo udeležili predstavniki več kot 20 držav in vodje 10 mednarodnih organizacij, med njimi generalni sekretar Združenih narodov (ZN) Antonio Guterres. Vrhu bo v sredo v Pekingu sledila še vojaška parada, ko bo Kitajska praznovala formalno predajo Japonske zavezniškim silam leta 1945 oziroma konec druge svetovne vojne. Parade se bo prav tako udeležilo več tujih voditeljev, med drugim Putin in severnokorejski voditelj Kim Dong Un.
SCO, ki so jo leta 2001 v Šanghaju ustanovile Kitajska, Kazahstan, Kirgizistan, Rusija, Tadžikistan in Uzbekistan, danes združuje 10 držav članic, vključno z Indijo, Pakistanom, Iranom in Belorusijo, ter dve državi s statusom opazovalke in 14 partneric v dialogu.
