Tujina

Putin na kitajski rdeči preprogi: Ši ga podpira, Zahod zaostruje sankcije

Tianjin, 31. 08. 2025 08.35 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , Ti.Š.
Ruski predsednik Vladimir Putin je prispel v Tianjin na severovzhodu Kitajske, kjer se začenja vrh Šanghajske organizacije za sodelovanje, ki se ga bodo udeležili voditelji več kot 20 držav. Putina je ob začetku štiridnevnega obiska največje trgovinske partnerice Kitajske na letališki stezi pričakala rdeča preproga. Pričakovati je, da bo kitajski voditelj Ši Džinping Rusiji, ki se sooča s sankcijami zahoda, na vrhu ponudil diplomatsko spodbudo.

Ruski in kitajski mediji so poročali o prihodu Vladimirja Putina, ki ga je spremljala številčna delegacija. Kitajska državna televizija CCTV je ob tem odnose med Kitajsko in Rusijo označila za najboljše v zgodovini. "Gre za najbolj stabilne, zrele in strateško pomembne odnose med večjimi državami," so poročali.

Ruskega predsednika je ob začetku štiridnevnega obiska največje trgovinske partnerice Kitajske na letališki stezi pričakala rdeča preproga. Pozdravili so ga visoki mestni uradniki. Pričakovati je, da bo kitajski voditelj Ši Džinping na vrhu ponudil diplomatsko spodbudo Rusiji, ki se sooča s sankcijami zaradi invazije na Ukrajino, poročajo tuji mediji.

Zavzemanje za večpolarni svet

Pred obiskom je Putin včeraj v intervjuju za kitajsko tiskovno agencijo Xinhua sicer ostro kritiziral zahodne sankcije in poudaril zavzemanje za večpolarni svet.

Moskva in Peking sta po njegovih besedah enotna v nasprotovanju diskriminatornim sankcijam, vrh v Tianjinu pa bo "okrepil sposobnost SCO za odzivanje na sodobne izzive in grožnje ter utrdil solidarnost v skupnem evrazijskem prostoru". "Vse to bo pomagalo oblikovati pravičnejši večpolarni svetovni red," je dejal Putin.

Preberi še Vrh Šanghajske organizacije za sodelovanje: pričakujejo tudi Putina

Ruski predsednik se bo med štiridnevnim obiskom na Kitajskem med drugim srečal s kitajskim voditeljem Džinpingom, predvidena so tudi srečanja z indijskim premierjem Narendro Modijem, turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom in severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom.

Dvodnevnega vrha SCO se bodo udeležili predstavniki več kot 20 držav in vodje 10 mednarodnih organizacij, med njimi generalni sekretar Združenih narodov (ZN) Antonio Guterres. Vrhu bo v sredo v Pekingu sledila še vojaška parada, ko bo Kitajska praznovala formalno predajo Japonske zavezniškim silam leta 1945 oziroma konec druge svetovne vojne. Parade se bo prav tako udeležilo več tujih voditeljev, med drugim Putin in severnokorejski voditelj Kim Dong Un.

SCO, ki so jo leta 2001 v Šanghaju ustanovile Kitajska, Kazahstan, Kirgizistan, Rusija, Tadžikistan in Uzbekistan, danes združuje 10 držav članic, vključno z Indijo, Pakistanom, Iranom in Belorusijo, ter dve državi s statusom opazovalke in 14 partneric v dialogu.

Vladimir Putin Šanghaj vrh srečanje Šanghajska organizacija za sodelovanje
Zaračunal preveč in mamo z otrokom odložil 400 metrov od hotela

Usoda dvorca Viltuš ostaja nejasna

KOMENTARJI (103)

Samo navijač
31. 08. 2025 10.03
-2
Je pa zahod na poti do propada Opustili so zdrav denar, Odvzem pravice do samoobrambe,izkrivljanje resnice,(spol,podnebje,covid), nacrtno zmanjšanje rodnost, meje so preplavili kozji teroristi, zatira in kaznuje se nestrinjanje...... Bili živi pa videli.....
ODGOVORI
0 2
gozdar1
31. 08. 2025 10.06
-1
Kaj je to zdrav denar in kako izgleda denar, ki je bolan? Silobran ni nikjer prepovedan. Kakšna je rodnost na kitajskem in v rusji? Probaj se nestrinjat v teh dveh državah, samo prdlagam ogibanje odprtim oknom.
ODGOVORI
0 1
Von den Balki
31. 08. 2025 09.55
-3
Ja g.Putin....morali boste...kot vam je povedala....spoštovana gospa...bivša ministrica....Analena Baerbock....spremeniti svoja stališča....za 360 stopinj🤣....pa to
ODGOVORI
2 5
gozdar1
31. 08. 2025 09.55
+2
Največ ozemlja je kitsjaki v 19 stol odvzela ravno rusija. Sicer pa nihče ne želi živeti pod kitajsko ali pa rusijo, vsaj ne tisti,. ki so to že izkuslili, ostali bodo pa še morali skozi to šolo spoznanja da zahod morda le ni tako slab.
ODGOVORI
4 2
Glavni_Baja
31. 08. 2025 09.58
-4
dokler ima moćne socialne transfere, ni slab 😁
ODGOVORI
0 4
Von den Balki
31. 08. 2025 10.07
Zahod ni slab?....rudar....če izvzamemo zda je zahod....eu...top stvar...lahko bi bla pa boljša....če ne bi vodilni vmešavali čustev v geostrateško igro....nam sta najbolj nevarni zda....sodeč po nedavnem "sporazumu"....in kitajc....mi pa z sankcijami potiskamo našega soseda rusa v objem kitajca....ki ima zdaj na voljo skoraj zasonj surovine in energente od rusa....in nas še bolj tolče z svojo proizvodnjo....eu bi morala zeleni prehod mal upočasnit....in sodelovat z rusom...našim sosedom.....v tej situaciji bi dobil napol zastonj energente in surovine.....pa še pocen delovno silo v rusiji.....in bi konkuriral kitajcu....amerom bi pa po sili razmer mal to.blo všeć ker bi tako oslabil kitajca....in bi se v miru lahko spravli nanj....in ga še bolj oslabili....eu pa bi bogatela...ampak ne....ženske na čelu eu pravjo da sankcije....čustva rudar...samo 1 funkcijo.imajo...zamegljenje razuma....pa.to
ODGOVORI
0 0
Samo navijač
31. 08. 2025 09.52
-2
Kakor pa kaze se bo SCO pridruzila komplet Afrika ,srednja in juzna Amerika.
ODGOVORI
2 4
kritika1
31. 08. 2025 09.51
+0
To je samo še en dokaz kako nepomembna je EU. Nihče nas ne jemlje resno. Sankcije, a so pri pravi? Če bi sankcije delovale, bi bilo vojne že zdavnaj konec. Sankcije so prizadele samo tiste, ki so jih uvajali! In zakaj Putin in kitajski predsednik sodelujeta? Kitajska dobro ve, da Rusija ni nevarna, nevarne so ZDA v vseh pogledih, od tehnologije, do vojaške moči. In Trump je s carinami, trgovinsko vojno Kitajsko sam potisni na prag Moskve! In kaj bo na koncu, Rusi in ZDA bodo odvisni od Kitajske, Evropa pa je že sedaj v celoti odvisna od vseh treh. Vse skupaj izgleda kot da je EU že na paliativni oskrbi!
ODGOVORI
5 5
Samo navijač
31. 08. 2025 09.51
-2
Lahko tudi stevilo prebivalstva. Zahod 835 milijonov. SCO 3 854 tri milijarde osemstopedest milijonov.
ODGOVORI
1 3
Bolfenk2
31. 08. 2025 09.45
+1
Putina povsod sprejmejo z rdečo preprogo. Von der Lajno pa so Kitajci sprejeli na tovornem terminalu, Trump jo je najprej zaprl v čakalnico v Beli hiši, Erdogan pa jo je položil na kavč. Toliko o tem kdo je ugleden državnik.
ODGOVORI
9 8
Von den Balki
31. 08. 2025 09.54
-3
Sholza sploh niso sprejel....baerbockovo pa cistilka pozdravla...pa to
ODGOVORI
1 4
gozdar1
31. 08. 2025 09.59
+0
Ker potuje samo v določene države za katere ve da toilerirajo vojne zločince. To ni ravno priznanje.
ODGOVORI
1 1
nebel
31. 08. 2025 09.44
-2
To je trenutek, ki bo zapisan kot utrjevanje največjega prostega trga na svetu ki obsega več kot pol prebivalstva zemlje, vse države so v gospodarskem vzponu. Globalno gledano je to mejnik za končanje zahodne unitarne hegemonije in nastenek multipolarnega sveta. EU pa se je namerno izločila iz tega, posledice bodo samo poglabljanje propada. Namesto da bi strateško odpirali vrata k največjemu nastajajočemu trgu, se vazalsko priklanjajo Američanom. Torej smo na poti navzdol, sploh če bomo hlapčevsko podpirali najhujše bolnike EU Francijo, Nemčijo, dodatno Anglijo. Dober vodja bo poiskal nasčin sodelovanja tudi z BRICSom.
ODGOVORI
4 6
zurc
31. 08. 2025 09.44
-6
gospod je trump ,ki se edini upa z putinom pogovarjat o miru in se z njim pogajat
ODGOVORI
2 8
Wolfman
31. 08. 2025 09.43
-1
Ši in Putin postajata neločljiva zaveznika. Sodelovanje med državama bo očitno zelo prijateljsko in očitno je, zakaj si želijo za isto mizo tudi Indija, Iran, Brazilija... Vsako tako srečanje je vedno težek udarec za EU!
ODGOVORI
5 6
Posteni
31. 08. 2025 09.45
-3
Imata ogromno casa še.. starcka 🙈
ODGOVORI
2 5
MucaNeGrize
31. 08. 2025 09.48
+3
indija je desetletja dolgo bila služabnik zahoda v Aziji....sedaj je Modi trumpu in carinam in grožnjam sankcijam pokazal sredinec...in šel v zavezništvo še s Kitajci....poleg je Modi izjavil ob trumpovih grožnjah , da bodo rusko nafto ki jo uspešno prodajajo v eu ...kupovali še naprej in prodajali komur bodo želeli sami..
ODGOVORI
5 2
zurc
31. 08. 2025 09.42
+0
a takemu osebku se reče gospod ,ko zaradi njega ume miljon ljudi?
ODGOVORI
7 7
zurc
31. 08. 2025 09.44
-2
umre
ODGOVORI
2 4
biggbrader
31. 08. 2025 09.41
+3
Kitajci podprejo vsakega, kjer zavohajo denar in surovine.
ODGOVORI
7 4
myomy
31. 08. 2025 09.45
+0
ZDA in EU pa napadejo ali okupirajo.
ODGOVORI
3 3
St. Gallen
31. 08. 2025 09.39
-2
Svicarji so pametni. Niso v EU. Zgledujte se po boljsih, ne po slabsih
ODGOVORI
6 8
Glavni_Baja
31. 08. 2025 09.42
-4
👍👍👍, @BLKN-nac
ODGOVORI
1 5
myomy
31. 08. 2025 09.43
-2
250.000 Nemcev je že zbežalo v Švico. Bežijo iz EU.
ODGOVORI
2 4
myomy
31. 08. 2025 09.38
-1
Komunizem je prihodnost.
ODGOVORI
5 6
biggbrader
31. 08. 2025 09.42
+0
Saj smo komaj ušli iz tvoje prihodnosti.
ODGOVORI
3 3
Posteni
31. 08. 2025 09.42
+2
Kje miomire pa vidis komunizem ?? Sj ves da si opran anee .. ? 🐑
ODGOVORI
5 3
Glavni_Baja
31. 08. 2025 09.44
-2
@posteni/opranko😵😵😵
ODGOVORI
3 5
Posteni
31. 08. 2025 09.46
-1
Jaa. A nisi bajane ?? Sam cuvej dacti ne spodrsne danes 🤣🤣
ODGOVORI
1 2
Posteni
31. 08. 2025 09.49
+0
Srbi se posebej prospirirate.. to se vidi na vsakem koraku.. se mal pa boste vsi u beću.. revez baja 🙈🐑
ODGOVORI
1 1
Glavni_Baja
31. 08. 2025 09.52
-2
ne obremenjuj se za nas, mi ne pokleknemo pred vsakim tako kot VI, @ovčićaaa
ODGOVORI
0 2
MucaNeGrize
31. 08. 2025 09.52
-1
Posteni 01. 10. 2024 17.04 Ti ze ves.. tvoji so zlocinci vsi po vrsti....
ODGOVORI
0 1
Vakalunga
31. 08. 2025 09.29
+11
7 milijard velik trg, tehnologija, surovine, strateške surovine, denar in ustvarjalnost Evropa pa na tleh tako nepomembna in ponižana, potolčena še ni bila. Bruselj je dobesedno potopil Evropo, katero na žalost nihče več ne jemlje resno..njeni spoli, njene parade ponosa, štoflci na plastenkah in hujskanje na vojno še ostale ne zanimajo več.Še vedno odmeva izjava vi v Evropi še vedno mislite da st e center sveta..pa ste da skrajšam 200 let za leseno žlico..
ODGOVORI
14 3
MucaNeGrize
31. 08. 2025 09.50
-2
ne bruselj...bolj natančno desna EPP ki ze 24 let vodi eu ...sistematično navzdol
ODGOVORI
0 2
Peklenšček
31. 08. 2025 09.28
+3
Sankcije ne delujejo ! Treba je čimprej Ukraini dat jasna navodila naj pozabi na zaedena ozelmja, če se noče bojevati še nekaj let . ZDA, se tako ali tako dogovarjajo za sodelovanje z Rusijo ( Exonn) , poleg tega bi še malo rudo kopali v Ukraini, seveda pa z veseljem dobavljajo orožje, ki pa ga sedaj plačuje EU, ker jim tako veleva EU-pocestnica ! Kdaj bo EU jasno da Rusom ne bo zmanjkalo ne orožja ne denarja in bo le EU tista, ki bo plačala drago ceno že izgubljene vojne !
ODGOVORI
8 5
MucaNeGrize
31. 08. 2025 09.34
+6
cilj zahoda sploh eu je čim več vojne v Ukrajini....čim dlje....gre za mega biznis in mega pralnico keša v tem tisočletju...stotine miljard keša davkoplačevalcev eu izginja preko kijevske naci hunte ...itd ...
ODGOVORI
10 4
Posteni
31. 08. 2025 09.40
-1
Ajd opanko.. pančat.. 🐑🐑
ODGOVORI
3 4
Glavni_Baja
31. 08. 2025 09.41
-1
aj ovčićaaa na pašnik
ODGOVORI
2 3
biggbrader
31. 08. 2025 09.45
-1
Rusi nikoli ne morejo zmagati v Ukraini. Enostavno zato, ker ruski vojak ne ve, za kaj se bori. Ukrainski pa se bori za svoj teritorij. Zato mora Putin najemati plačance po celem vzhodu.
ODGOVORI
2 3
Glavni_Baja
31. 08. 2025 09.47
+1
ti si ziher bestić od @posteni, a ne @bigbrader ✂🐑🐏
ODGOVORI
2 1
MucaNeGrize
31. 08. 2025 09.52
-1
Posteni 01. 10. 2024 17.04 Ti ze ves.. tvoji so zlocinci vsi po vrsti..
ODGOVORI
0 1
gozdar1
31. 08. 2025 10.04
+1
Sankcije seveda delujejo, zakaj bi drugače rusi želeli njihovo odpravo.
ODGOVORI
1 0
osservatore
31. 08. 2025 09.23
-7
"Kitajska državna televizija CCTV je ob tem odnose med Kitajsko in Rusijo označila za najboljše v zgodovini." Kitajci so iz Putlerja uspešno naredili potrčkota od Šija. Tudi "trojanski konj" v NATO-u Erdogan se svaljka v tem konglomeratu. Kje pa je Orban?
ODGOVORI
6 13
MucaNeGrize
31. 08. 2025 09.30
+3
butast komentar...in zelo otročji
ODGOVORI
8 5
Glavni_Baja
31. 08. 2025 09.31
+2
saj to samo zna, zaslepljen z NEBUUULOZAMI 😉
ODGOVORI
5 3
bu?e24 1
31. 08. 2025 09.36
+0
Sam da ni gojim
ODGOVORI
2 2
osservatore
31. 08. 2025 10.03
-1
@muca @bajagić. Za ortodoksne rusofile, ki zaradi siromaštva v podstrešju ne dojemajo najbolje je dogajanje pač problem. Ane vidva rusofiliča? Boli? Aja, iz Evrope sta se vaške žurke udeležila le Vučić in Fico. Vaju, bivša gojenca strokovnega centra za mladostnike s posebmini potrebami, to na kaj spominja?
ODGOVORI
0 1
MucaNeGrize
31. 08. 2025 09.23
+6
vsi sodelujoči na Kitajskem lepo ponazorijo kako ekstremno laže zahod s svojim kruljenjem - cel svet je proti Rusiji....Na Kitajskem pa je res več kot 3/4 sveta ....samo Kitajcev in Indijcev je čez 3. mijjarde....Kruljenje zahoda da je eu rajski vrt ostalo pa džungla se je izkazalo za največjo neumnost v tem tisočletju...rajski vrt je vrtiček ki ga je prerasel plevel - nerodoviten in nepomemben
ODGOVORI
11 5
Aijn Prenn
31. 08. 2025 09.26
-2
Torej si že na poti v obljubljeno deželo Indijo? Morda Pakistan? Menda ja ne bš životaril v plevelu??
ODGOVORI
6 8
MucaNeGrize
31. 08. 2025 09.29
+0
prismojen, ne prežgan...neuporabno .
ODGOVORI
5 5
Aijn Prenn
31. 08. 2025 09.36
+0
Ok. Zoprna reč. Človek trdi, da je okolje kjer živi ničvredno (zapleveljen vrt), zna pa natančno opisati kje obstaja okolje, ki je mnogo boljše in ugodnejše zanj. Ga vprašaš, če je že na poti tja, te ozmerja s prismodo... Dohtarji bi posumili na: shizofrenȋja -e ž ‛duševna bolezen, za katero je značilna cepitev zavesti’
ODGOVORI
5 5
Glavni_Baja
31. 08. 2025 09.37
-1
tako nekako bi tebe opisali, ovčićaaa
ODGOVORI
3 4
Samo navijač
31. 08. 2025 09.21
-2
Spopad med 24 miljoni kvadratnih km in 44 miljoni kvadratnih km .
ODGOVORI
2 4
Aijn Prenn
31. 08. 2025 09.20
-7
Temu se ne reče rdeča preproga ampak krvava preproga. Glede na to, da po njej hodi največji krvnik po WW2
ODGOVORI
6 13
Glavni_Baja
31. 08. 2025 09.21
+1
aj na pašnik
ODGOVORI
6 5
Aijn Prenn
31. 08. 2025 09.24
+0
Sem poklical veterinaske higienike, da te odpeljejo.
ODGOVORI
6 6
Glavni_Baja
31. 08. 2025 09.25
-3
pravilno, tam tudi spadaš 😁👏👏👏👍
ODGOVORI
3 6
Posteni
31. 08. 2025 09.28
+1
Bajaaaaa 🐑🐑🐑🐑🎁
ODGOVORI
3 2
Glavni_Baja
31. 08. 2025 09.30
-1
pašnik kliće
ODGOVORI
2 3
bu?e24 1
31. 08. 2025 09.37
Hahaha usa in šhizrael jim pa reče hold my beear
ODGOVORI
0 0
