Putin na kitajski rdeči preprogi: Ši ga podpira, Zahod zaostruje sankcije

Ruski predsednik Vladimir Putin je prispel v Tianjin na severovzhodu Kitajske, kjer se začenja vrh Šanghajske organizacije za sodelovanje, ki se ga bodo udeležili voditelji več kot 20 držav. Putina je ob začetku štiridnevnega obiska največje trgovinske partnerice Kitajske na letališki stezi pričakala rdeča preproga. Pričakovati je, da bo kitajski voditelj Ši Džinping Rusiji, ki se sooča s sankcijami zahoda, na vrhu ponudil diplomatsko spodbudo.

Ruski in kitajski mediji so poročali o prihodu Vladimirja Putina, ki ga je spremljala številčna delegacija. Kitajska državna televizija CCTV je ob tem odnose med Kitajsko in Rusijo označila za najboljše v zgodovini. "Gre za najbolj stabilne, zrele in strateško pomembne odnose med večjimi državami," so poročali. Ruskega predsednika je ob začetku štiridnevnega obiska največje trgovinske partnerice Kitajske na letališki stezi pričakala rdeča preproga. Pozdravili so ga visoki mestni uradniki. Pričakovati je, da bo kitajski voditelj Ši Džinping na vrhu ponudil diplomatsko spodbudo Rusiji, ki se sooča s sankcijami zaradi invazije na Ukrajino, poročajo tuji mediji.

Zavzemanje za večpolarni svet

Pred obiskom je Putin včeraj v intervjuju za kitajsko tiskovno agencijo Xinhua sicer ostro kritiziral zahodne sankcije in poudaril zavzemanje za večpolarni svet. Moskva in Peking sta po njegovih besedah enotna v nasprotovanju diskriminatornim sankcijam, vrh v Tianjinu pa bo "okrepil sposobnost SCO za odzivanje na sodobne izzive in grožnje ter utrdil solidarnost v skupnem evrazijskem prostoru". "Vse to bo pomagalo oblikovati pravičnejši večpolarni svetovni red," je dejal Putin.