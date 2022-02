Putin na srečanju s Šijem in odprtju zimskih olimpijskih iger

Ruski predsednik se bo v nasprotju z mnogimi zahodnim voditelji, ki so napovedali diplomatski bojkot zimskih olimpijskih iger, kot denimo predsednik ZDA Joe Biden, slovesnosti ob odprtju iger udeležil. Ob tem je bil kritičen do namere zahodnih držav, da diplomatsko bojkotirajo igre, in to označil za "poskus politizacije športa". Več zahodnih držav se je za bojkot odločilo zaradi kršitev človekovih pravic na Kitajskem.

Putinova udeležba na olimpijski slovesnosti kaže na raven prijateljstva med voditeljema, je na srečanju z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom v četrtek dejal kitajski zunanji minister Wang Yi. Kot je pojasnil, bo to prvo srečanje v živo med Putinom in Šijem v zadnjih dveh letih. Na njem naj bi opredelila načrte za razvoj rusko-kitajskih odnosov v obdobju po pandemiji covida-19.