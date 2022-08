Putin tujim zaveznicam v nakup ponujal orožje: 'Zanesljivo, kakovostno, učinkovito'

"Zaveznikom in partnerjem smo pripravljeni ponuditi najsodobnejše vrste orožja, od majhnega orožja do oklepnikov in topništva, bojnih letal in zračnih plovil brez posadke," je Vladimir Putin dejal ob odprtju najpomembnejšega vojaškega sejma v Rusiji, na katerem je bilo na ogled postavljenih več sto kosov orožja.

Izpostavil je "zanesljivost, kakovost in učinkovitost" ruskega orožja. "Skoraj vse je bilo več kot enkrat uporabljeno v pravih bojnih operacijah," je dodal.

Obenem je tudi hvalil zaveznice Rusije, ki je sicer zaradi vojaške agresije nad Ukrajino vse bolj izolirana. Washington in Bruselj sta proti Moskvi uvedla niz sankcij, zaradi česar se je država obrnila k novim trgom in h krepitvi vezi z državami v Afriki in Aziji.