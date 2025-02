Putin nagovoril ljudstvo: napovedal krepitev oboroženih sil

"Danes, ob tveganju za svoja življenja in s pogumom, odločno branijo svojo domovino, nacionalne interese in prihodnost Rusije," je o ruskih vojakih na fronti po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal Putin.

"Še naprej bomo izboljševali bojne zmogljivosti vojske in mornarice, njihovo bojno pripravljenost kot bistven sestavni del varnosti Rusije (in) jamstvo njene sedanje in prihodnje suverenosti," je dodal. Kot je dejal, želijo ruske oborožene sile opremiti z "novimi, sodobnimi modeli" orožja in opreme.

Putin je 24. februarja 2022 sprožil invazijo na Ukrajino z besedami, da gre za posebno vojaško operacijo "za demilitarizacijo in denacifikacijo" zahodne sosede.