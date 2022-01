Putin naj bi načrtoval lažno operacijo, da bi upravičil invazijo na Ukrajino

Predstavnik za odnose z javnostmi iz Pentagona John Kirby je dejal, da ima oddelek za obrambo kredibilne informacije, ki kažejo, da je Rusija poslala skupino izurjenih agentov, da izvede operacijo, ki je videti kot napad nanje ali kot na napad na rusko govoreče ljudi v Ukrajini, da bi tako umetno ustvarili razlog za potencialno invazijo na Ukrajino.

Na navedbe se je že odzval ukrajinski minister za obrambo z izjavo, v kateri je sporočil, da ruske specialne enote pripravljajo provokacije proti ruskim enotam v poskusu, da za to okrivijo Ukrajino. Moskva pa je že zanikala navedbe: "Vse te navedbe so neosnovane in nepotrjene," je sporočil Dimitrij Peskov.

Spomnimo

Ukrajina je zaradi strahu pred rusko invazijo predlagala tristranske pogovore z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, je danes dejal vodja urada ukrajinskega predsednika Andrij Jermak. Kijev se boji ruske invazije, saj se na meji zadržuje okoli 100.000 ruskih vojakov. Putin je sicer zanikal, da bi Rusija nameravala napasti Ukrajino, vendar je postavil zahteve, med drugim zagotovila, da se Nato ne bo širil proti vzhodu. ZDA so to zavrnile. Biden in Putin sta se sicer o napetostih dvakrat pogovarjala po telefonu, pri čemer je ameriški voditelj zagrozil z obsežnim gospodarskim maščevanjem v primeru ruske invazije.