Putin naj bi odobril dobavo rakete, ki je leta 2014 sestrelila potniško letalo MH17

Obstajajo močni indici, da je ruski predsednik Vladimir Putin odobril dobavo raketnega sistema, s katerim so obtoženi v času spopadov med ukrajinskimi in proruskimi silami na vzhodu Ukrajine leta 2014 sestrelili malezijsko potniško letalo MH17, so sporočili preiskovalci. Ker so izčrpali vse sledi, so preiskavo začasno ustavili.

"Obstajajo konkretne informacije, da je bila prošnja separatistov predstavljena predsedniku in da je bila ta prošnja odobrena," so sporočili preiskovalci in dodali, da ta sklep izhaja iz prestreženih telefonskih pogovorov. Vendar pa so ob tem opozorili, da ni nobenega dokaza, da je Vladimir Putin ukazal sestrelitev letala, poroča britanski BBC. Tudi ni povsem jasno, ali je bil v omenjeni prošnji neposredno naveden ruski raketni sistem buk, ki je bil uporabljen pri sestrelitvi. "Čeprav govorimo o močnih indicih, visok kriterij popolnih in neizpodbitnih dokazov ni dosežen," so pojasnili in dodali, da poleg tega ruski predsednik kot vodja države uživa imuniteto pred morebitnim pregonom.

icon-expand Sestrelitev letala MH17 FOTO: AP

Letalo družbe Malaysia Airlines na poti iz Amsterdama v Kuala Lumpur so sestrelili julija 2014 nad Donbasom, kjer so takrat potekali intenzivni spopadi med ukrajinskimi in proruskimi separatističnimi silami. Umrlo je vseh 283 potnikov in 15 članov posadke na krovu. Med žrtvami je bilo 193 Nizozemcev, 27 avstralskih državljanov in 43 Malezijcev.

