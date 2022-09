Razkrile mučitelja: 'Putin nam je naročil, naj pobijemo take, kot si ti'

Večina ženk, ki so bile po večini stare med 19 in 25 let, se ob aretaciji ni poznala, a so v policijskem vozilu na poti do policijske postaje Bratejevo celo vzpostavile skupinski klepet prek Telegrama. A kar jih je čakalo, je bilo veliko hujše, kot so pričakovale.

V naslednjih šestih urah so bile deležne verbalnega in fizičnega nasilja, ki je v nekaterih primerih pomenilo tudi mučenje. Ena od žensk je namreč povedala, da so ji čez glavo poveznili plastično vrečko in jo dušili.