Putin napovedal odgovor na militarizacijo Evrope

"V Nemčiji na primer pravijo, da naj bi nemška vojska postala najmočnejša v Evropi. Dobro, /.../ poglejmo, kaj to pomeni," je glede militarizacije Evrope dejal ruski predsednik Vladimir Putin in napovedal, da bo Rusija v kratkem sprejela protiukrepe.

Ob tem je poudaril, da Rusije ni mogoče preprosto izključiti iz mednarodne skupnosti in je izolirati, saj da je pomembna za globalno ravnotežje.

"EU poskuša okrepiti krhko enotnost zavezništva ne s povečanjem njegove učinkovitosti, temveč z ustvarjanjem podobe Rusije kot sovražnice," je izpostavil, a dodal, da prebivalci Evrope "vidijo in razumejo situacijo".

Navedbe evropskih politikov o vojni med Rusijo in EU je označil za nesmiselne, obenem pa priznal, da se v današnjem času vse zelo hitro spreminja. "Seveda nihče od nas ne more v celoti napovedati prihodnosti, vendar nas to ne odvezuje od odgovornosti, da moramo biti pripravljeni na vse, kar se lahko zgodi," je dejal in poudaril, da Rusija ne bo nikoli pokazala šibkosti ali neodločnosti.