Tujina

Putin napovedal odgovor na militarizacijo Evrope

Soči, 02. 10. 2025 19.09 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , Ti.Š.
Komentarji
99

Pozorno spremljamo naraščajočo militarizacijo Evrope, je na zunanjepolitičnem forumu v Sočiju dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Napovedal je, da bo Rusija kmalu sprejela povračilne ukrepe, a ni povedal, kakšni ti bodo. EU je ob tem obtožil, da poskuša svojo krhko enotnost krepiti na račun ustvarjanja sovražne podobe Rusije.

Vladimir Putin na zunanjepolitičnem forumu v Sočiju.
Vladimir Putin na zunanjepolitičnem forumu v Sočiju. FOTO: AP

"V Nemčiji na primer pravijo, da naj bi nemška vojska postala najmočnejša v Evropi. Dobro, /.../ poglejmo, kaj to pomeni," je glede militarizacije Evrope dejal ruski predsednik Vladimir Putin in napovedal, da bo Rusija v kratkem sprejela protiukrepe.

Ob tem je poudaril, da Rusije ni mogoče preprosto izključiti iz mednarodne skupnosti in je izolirati, saj da je pomembna za globalno ravnotežje.

"EU poskuša okrepiti krhko enotnost zavezništva ne s povečanjem njegove učinkovitosti, temveč z ustvarjanjem podobe Rusije kot sovražnice," je izpostavil, a dodal, da prebivalci Evrope "vidijo in razumejo situacijo".

Navedbe evropskih politikov o vojni med Rusijo in EU je označil za nesmiselne, obenem pa priznal, da se v današnjem času vse zelo hitro spreminja. "Seveda nihče od nas ne more v celoti napovedati prihodnosti, vendar nas to ne odvezuje od odgovornosti, da moramo biti pripravljeni na vse, kar se lahko zgodi," je dejal in poudaril, da Rusija ne bo nikoli pokazala šibkosti ali neodločnosti.

Vladimir Putin Rusija militarizacija Evropa odgovor
KOMENTARJI (99)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
strateg
02. 10. 2025 20.41
Hm. Ruska grožnja ? Ne vem ali so so že vsi padli na glavo... ali ne poznajo zgodovine... A so za rusi za razliko od nemcev in francozev, ki zdaj najbolj živčno skačejo kdaj okupirali evropo ? Po kaj bi prišli ? Ni nafte, ni zlata, ni mineralov ?... Klima pa morje je boljše na kanarcih ... pa polineziji, pa še kje.... Evropa je starka... Žal... pa sem rojen kotJugoslovan... po narodnosti Slovenec.. ravno dovolj da vidim kako žalostno se obrača obljubljena nova Švica...
ODGOVORI
0 0
osservatore
02. 10. 2025 20.35
-2
"temveč z ustvarjanjem podobe Rusije kot sovražnice". Neprebavljivo Putlerjevo preseravanje. Katero suvereno državo je napadla Rusija? Kje poteka vojna v Evropi?
ODGOVORI
1 3
agent.brinko
02. 10. 2025 20.35
+2
kar sedaj prihaja v Evropo, bomo kmalu iskali zatočišče, verjetno tudi v Rusiji
ODGOVORI
3 1
Anonymus357954
02. 10. 2025 20.34
+3
Evropa je izgubila pravico do mednarodnega prava 1999 leta ko je prekršila obljubo 1244 ZN. Evropi nihče več ne verjame, je nezanimljo a za investicije, nihče je ne jemlje resno, Evropa ne proizvaja ničesar kar bi v svetu potrebovali. Evropa je prekršila mednarodni sporazum Minsk 1 in Minsk 2. Mala britanija je z prepovedjo podpisa mirovnega sporazuma podaljšala vojno i zdaj je za Ukrajino konec. Ukrajina se nikoli več ne bo vrnila na meje 1991. Rusi niso začeli vojne, začel jo je zahod z provociranjem in ubijanjem Ruske manjšine kjer je ignoriral Ruske civilne žrtve in nadeljeval z obstreljevanjem mest in civilov. Rusija ni začela vojne začeli so je Ukrajinci s pomočjo Američanov in mali britancev, zato bo Rusija končala vojno takrat ko bo ona hotela, ne ko bo zahod zahteval. EU je zadolžena za orožje, za cepiva, za obroževanje, finančno in vojaško podpira vojno kar bo pripeljalo do razpada EU in posledično do vojne z migranti...
ODGOVORI
4 1
agent.brinko
02. 10. 2025 20.40
👍👍👍👍
ODGOVORI
0 0
Aijn Prenn
02. 10. 2025 20.32
+3
Pred kratkim sem se pogovarjal z zelo bistro in razgledano gospo v 90+ letih. Svetovljanka, večji del življenja preživela v Aziji, nekaj malega tudi v RU in CN. Vprašal sem jo kaj meni o vojni v UKR in kako vidi putina? Tako jo je razburilo, da je vsaj 4x izstrelila Hiter (z "l").
ODGOVORI
4 1
Rob123
02. 10. 2025 20.34
+0
Penzonist zmeraj tako govorijo zal so vodilni v Eu mumije brez prihodnosti!
ODGOVORI
1 1
Zmaga Ukrajini
02. 10. 2025 20.41
Aijn, vsak normalen tako vidi putlerja. Poudarek je seveda na pridevniku "normalen". Russofilići to pač niso. Ker kako drugače bi pa lahko nekdo razmišljal o modelu, ki je kriv za več kot milijon mrtvih mosskvićev, pol milijona Ukrajincev, zraven pa je dobesedno zapravil svojo državo tako, da je danes mosskovija v mnogo slabšem položaju, kot je bila v 90-ih ob razpadu Sovjetske zveze. Tako hudo je. Zato ne čudi, da ga mnogi videti ne morejo.
ODGOVORI
0 0
jedupančpil
02. 10. 2025 20.31
kaka
ODGOVORI
0 0
nexus4321
02. 10. 2025 20.27
-2
Rusija se ne da ni podložnik anglosaxov 🤣🤣 e ne še dobro da je. Če ne bi bili že čipirani kot psi
ODGOVORI
2 4
Colgate
02. 10. 2025 20.29
+3
@nexus Postali so kitajski lakaji...tako, da jih bodo oni čipirali
ODGOVORI
4 1
Holy50
02. 10. 2025 20.25
+7
Normalno da bo EU investirala, če iz Rusije prišlo že 60 groženj o raketah.
ODGOVORI
9 2
Colgate
02. 10. 2025 20.25
+3
Eeee moj Putin, namesto da bi rusijo naredil za perspektivno državo, center R&D v Evropi, si raje šel v vojno. Namesto milijardna vlaganja v znanost, raje pobijati ukrainske brate. Kaj pa pričakovati od malega špijončka, ki misli da ima Ronalda McDonaldsa pod posteljo. Žal mi je izovraženih rusov, ki so morali spokati iz te tiranije
ODGOVORI
8 5
agent.brinko
02. 10. 2025 20.32
+0
iz Ukrajine pa vojni dobičkarji
ODGOVORI
2 2
puspan
02. 10. 2025 20.39
Res škoda, da je Evropa podcenila Putina, čeprav bi bila lahko vsaj malo bolj oprezna na malega KGB-jevčka, kajti v glavah takšnih pajacov, se kot po navadi rojevajo obsedenci Adolfovega, ali Mussolinijevega kova.
ODGOVORI
0 0
300 let do specialista
02. 10. 2025 20.24
-1
Dobro so prodali bajko in ovce odlično srkajo, posledično se ustanavlja podjetje za NAJVEČJO KRAJO v zgodovini, ravno zaradi "groznega Rusa".
ODGOVORI
4 5
anatomija
02. 10. 2025 20.31
-1
Ti to na Putina ,misliš , da bo celo Rusijo okradel
ODGOVORI
1 2
Old_geezer
02. 10. 2025 20.21
+1
Tako kot Adolf ni bil večen tudi on ni. Tik tak. Fuj.
ODGOVORI
10 9
nexus4321
02. 10. 2025 20.24
-2
Old Adolfi so Američani 🤣🤣🤣
ODGOVORI
3 5
Colgate
02. 10. 2025 20.27
+0
@oldGeezer Verjetno ima njegovo sliko v denarnici. Tudi on se trudi na vse pretege obnoviti strani ruski rajh
ODGOVORI
2 2
puspan
02. 10. 2025 20.40
Se strinjam.
ODGOVORI
0 0
biggbrader
02. 10. 2025 20.19
+1
Putin se je sam izključil iz EU.
ODGOVORI
9 8
nexus4321
02. 10. 2025 20.25
+1
🤣🤣
ODGOVORI
1 0
marjanovic.drazen
02. 10. 2025 20.16
-1
Ta je zafural Rusijo za naslednjih 15.000 let
ODGOVORI
12 13
nexus4321
02. 10. 2025 20.25
-3
🤣🤣🤣kaki komentarji
ODGOVORI
2 5
Old_geezer
02. 10. 2025 20.15
-2
On je tisti ki bi se šel vojno. On je napadel in okupiral državo, za katero je še dan prej trdil, da je ne bi nikoli in katere ozemeljsko celovitost je sam podpisal. Zaradi njega moramo v evropi v 21 stoletju zapravljati za orožje, ko bi lahko za kaj drugega. Od rusije vsi hočemo samo eno stvar. Da nas pusti pri miru in ostane v rusiji.
ODGOVORI
10 12
300 let do specialista
02. 10. 2025 20.16
+1
Ne bo šlo, drezanje v medoda je nevarno in sedaj imamo vsi posledice. Konec je s hinavskimi in kvazidemokratičnimi režimi kar se tiče moči in veljave v geopolitiki. Na sceno stopajo resni ZAVEZNIKI, ne navidezni.
ODGOVORI
9 8
Old_geezer
02. 10. 2025 20.18
+3
Pa kdo mu kaj hoče? Samo tam naj ostane kjer je. Vi izdajalci bi se mu pa že na daljavo prodali. Pokakanci.
ODGOVORI
10 7
Colgate
02. 10. 2025 20.28
+2
@300Let Profitirala bo samo Kitajska...rusija je kot garjavi pes v koti, ki se ga vsi izogibajo
ODGOVORI
2 0
Aijn Prenn
02. 10. 2025 20.14
+0
"EU je ob tem obtožil, da poskuša svojo krhko enotnost krepiti na račun ustvarjanja sovražne podobe Rusije." Pa kje za vraga je ta zblojena EU videla sovražno podobo Rusije?? Ta EU je res od sile!! ;-))
ODGOVORI
5 5
Aijn Prenn
02. 10. 2025 20.18
-6
Najbrž je ta napačna predstava o RU posledica izkrivljenih dejstev, ki nam jih servira zlobna UKR, ki se je zoperstavila miroljubni RU.
ODGOVORI
2 8
Aijn Prenn
02. 10. 2025 20.33
Nadvse zanimivo je opazovati +/-
ODGOVORI
0 0
biggie33
02. 10. 2025 20.13
+10
Rusija ni problem za Evropo.. če želite spoznati pravega sovražnika, vam priporočam izlet v Bruselj, Pariz, London, Frankfurt, Malmo itd..
ODGOVORI
15 5
Old_geezer
02. 10. 2025 20.16
-4
Ruski propagandisti ste problem za evropo.
ODGOVORI
8 12
spermi?
02. 10. 2025 20.13
+0
Diktator brigaj se ti za tvojo propadlo Rusijo evropo pa pusti pri miru .
ODGOVORI
10 10
Mr Grinch
02. 10. 2025 20.15
+6
Diktatorji so v EU.
ODGOVORI
13 7
JAZsemTI
02. 10. 2025 20.12
+5
Če Evropa ne bi bila ameriški protektorat bi živela v sožitju z Rusijo. A to je šlo amerikancem tako na živce, da so nam zakuhali to vojno stanje!
ODGOVORI
10 5
Albert Konečnik
02. 10. 2025 20.12
+6
Kakor koli se že suče tale EU politika, vsakemu normalnemu politiku (žal imamo v EU bolj politikante, ki se na politiko razumejo kot jaz na orgle) bi moralo biti jasno, da v medveda ni dobro drezati. Bolj ga tiščiš v kot, bolj nepredvidljiv in nevaren je. Ranjen te pa najprej zmelje.
ODGOVORI
9 3
300 let do specialista
02. 10. 2025 20.11
+5
Sledi modernizacija lopat in čipov, sicer že obstoječi "ustrahujejo", da se kar tresejo "strategi"🤣
ODGOVORI
6 1
