Putin napovedal 'varovalni pas': se odpira nova fronta v Černigovu?

Ukrajina je bila do odločitve ruskega predsednika kritična in opozorila, da so takšne izjave še en dokaz, da Moskve ne zanima mir. "Te nove agresivne trditve jasno zavračajo mirovna prizadevanja in kažejo, da je Putin bil in ostaja edini razlog, da se pobijanje nadaljuje," je na družbenem omrežju zapisal ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha .

Administrativna delitev Ukrajine. Černigov se nahaja severovzhodno od Kijeva, z Rusijo pa, poleg Luganska in Donecka, mejita še Harkov in Sumi.

Putin je medtem napovedal tudi pripravo programa obnove južnih ruskih regij, ki jih je prizadela vojna. To vključuje regije Belgorod, Brjansk in Kursk, ki so pogosto tarča ukrajinskih napadov z droni.

Te regije mejijo z ukrajinskimi administracijami Černigov, Sumi in Harkov. V Harkovu so ruske sile prisotne že od začetka vojne, medtem ko so se iz Černigova in Sumija spomladi 2022 umaknile. Po zlomu ukrajinske fronte v Kursku so ruske sile ponovno vstopile v regijo Sumi, kjer so zasedle nekaj vasi, vendar se trenutno ne zdi, da bi načrtovale širitev operacije. Putinova napoved bi sicer lahko pomenila, da ruska vojska naklepa vstopiti tudi v regijo Černigov, ki meji na rusko regijo Brjansk. Zaenkrat resnejših poročil o večjem kopičenju ruskih enot na tem območju ni.

V Kursku, kamor je avgusta lani vdrla ukrajinska vojska, po navedbah Putina ni več ukrajinskih sil. Ob tem je ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega obtožil laganja, ko je dejal, da ukrajinske sile še vedno nadzirajo dele Kurska in Belgoroda. Po dostopnih informacijah, ki jih je analiziral ameriški inštitut za preučevanje vojne ISW, ukrajinske sile morda nadzorujejo kakšno oporišče na ruski strani, tik ob mednarodni meji, medtem ko je Rusom do konca aprila uspelo prevzeti nadzor nad vsemi naselji.