Putin si je ogledal 'gumb za atomsko bombo', a ga ni pritisnil

Ruski predsednik Vladimir Putin si je v ponedeljek ogledal obsežno razstavo ruskih dosežkov, kjer so mu med drugim predstavili zasnovo sovjetske atomske bombe in mu pokazali model nadzorne plošče za začetek jedrskega poskusa, nato pa je na zaslonu opazoval prizore eksplozije in gobastega oblaka. Pokazali so mu tudi simulacijo gumba za atomsko bombo, ki pa ga – navkljub pričakovanjem – ni hotel pritisniti.

Vladimir Putin je vse od začetka vojne v Ukrajini Zahod pogosto opominjal na zmogljivosti ruskega jedrskega orožja, rekoč, da bo vsak, ki bo poskusil izvesti jedrski napad na Rusijo, izbrisan z obličja zemlje. V Belorusiji je namestil rusko taktično jedrsko orožje in spremenil rusko stališče glede dveh velikih orožarskih pogodb, hkrati pa se otepal kritik, da Moskva ravna nepremišljeno z jedrskim orožjem in spreminja svoje doktrine o njegovi uporabi. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Na dogodku, ki je bil v resnici predstava za prihajajočo predsedniško kampanjo, so ga fotografirali s skupino šolarjev, ki na velikansko tablo pišejo sporočila o njegovih upih za njihovo prihodnost in izbirajo med željami, ki so jih pripeli na božično drevo v upanju, da jih bo uresničil. V laskavem tonu poročanja je državna tiskovna agencija TASS citirala olimpijskega boksarskega prvaka Olega Saitova, ki je izpostavil moč Putinovega stiska roke, poroča agencija Reuters. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right 71-letni Putin, ki Rusijo kot predsednik ali premier vodi že od leta 1999, ko je na zadnji dan preteklega tisočletja odstopil Boris Jelcin in ga postavil za vršilca dolžnosti predsednika, naj bi sicer še ta mesec potrdil, da se bo marca potegoval za še en šestletni predsedniški mandat. S še šestimi leti v Kremlju bi prehitel Josifa Stalina, ki je Sovjetsko zvezo vodil od leta 1924 do 1953, in postal ruski vladar z najdaljšim stažem po Katarini Veliki v 18. stoletju. Putinu so sicer med ogledom razstave pokazali tudi repliko Stalinove pisarne. Zanj so volitve sicer zgolj formalnost – ob podpori države, državnih medijev in skoraj brez glasu nasprotovanja javnosti bo na njih brez dvoma zmagal.