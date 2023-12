Putin novoletna voščila poslal le 'izbrancem' – kdo vse je na seznamu?

Ruski predsednik Vladimir Putin je voditeljem držav članic Skupnosti neodvisnih držav, z izjemo Moldavije, ter voditeljema Abhazije in Južne Osetije poslal praznične telegrame, v katerih jim je voščil vesel božič in srečno novo leto, so po poročanju ruske državne agencije Tass sporočili iz Kremlja.

Od evropskih voditeljev je voščilo poslal le madžarskemu premierju Viktorju Orbanu in srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću.

Sicer pa je ruski predsednik praznična voščila poslal tudi voditeljem Kitajske, Indije, Vietnama, Laosa, Bolivije, Brazilije, Venezuele, Kube, Nikaragve, Sirije, Turčije in Južne Afrike.

Na seznamu njegovih "izbrancev" so se znašli tudi papež Frančišek in številni nekdanji tuji voditelji, med drugim nekdanji francoski predsednik Nicolas Sarkozy in nekdanji nemški kancler Gerhard Schroeder.