Putin o Trumpu: Po poskusu atentata je ravnal kot pravi moški

Povedal je, da Trumpa ne namerava poklicati prvi, a če bi novoizvoljeni predsednik dal pobudo, da se srečata, "je Rusija na to pripravljena".

Izrazil je tudi, da si Trumpova želja po ponovni vzpostavitvi odnosov z Rusijo in končanjem krize v Ukrajini zasluži vsaj malo pozornosti. Trump je namreč napovedal, da lahko vojno v Ukrajini konča v 24 urah, osnutek za njegov načrt pa je pred kratkim tudi prišel v javnost. Putin je sicer 14. junija predstavil svoje pogoje za konec vojne - Ukrajina bi morala opustiti svoj ambicije za vstop v zvezo Nato, umakniti vse svoje vojake z ozemlja štirih regij za katere si Rusija prizadeva. Rusija nadzoruje Krim, približno 80 odstotkov Donbasa, ki ga sestavljata Doneck in Luhansk in več kot 70 odstotkov regij Zaporožja in Hersona.