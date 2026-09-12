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Putin komentiral rezultate nemških volitev: Krive so zahodne elite

New Delhi, 12. 09. 2026 08.57 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Vladimir Putin na obisku v Indiji

"Vse, kar se trenutno dogaja v Evropi, je posledica sistematičnih napak zahodnih držav v politiki, varnosti in gospodarstvu," je dogajanje na stari celini, kjer odmeva zmaga skrajno desne stranke AfD na deželnih volitvah v Nemčiji, komentiral ruski predsednik Vladimir Putin.

Vladimir Putin na obisku v Indiji
Vladimir Putin na obisku v Indiji
FOTO: AP

Ruski predsednik, ki je na obisku v Indiji, je najprej dejal, da ne bo komentiral nedeljskega rezultata stranke AfD, a je nato dodal, da so za dogodke v Evropi, vključno z volitvami, krive zahodne elite.

"Ljudje v evropskih državah so razumeli, kaj se dogaja," je po poročanju nemške tiskovne agencije dejal Putin in dodal, da verjame, da je to tudi vzrok za rezultate v Nemčiji.

Vlade evropskih držav je obotožil, da izzivajo odprt konflikt z Rusijo in vznemirjajo svoje državljane, prav tako jim očita, da so prezrle rusko nasprotovanje širitvi Nata proti vzhodu. Trdi, da strašijo pred agresijo Rusije, a da država takih namenov nima. Vendar je Putin tudi pred rusko invazijo na Ukrajino dejal, da Moskva ne načrtuje vojne.

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AfD je na nedeljskih volitvah v Saški-Anhalt dosegla rekordnih 43,8 odstotka glasov.

Vladimir Putin AfD nemške volitve evropska politika

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