Ruski predsednik, ki je na obisku v Indiji, je najprej dejal, da ne bo komentiral nedeljskega rezultata stranke AfD, a je nato dodal, da so za dogodke v Evropi, vključno z volitvami, krive zahodne elite.

"Ljudje v evropskih državah so razumeli, kaj se dogaja," je po poročanju nemške tiskovne agencije dejal Putin in dodal, da verjame, da je to tudi vzrok za rezultate v Nemčiji.

Vlade evropskih držav je obotožil, da izzivajo odprt konflikt z Rusijo in vznemirjajo svoje državljane, prav tako jim očita, da so prezrle rusko nasprotovanje širitvi Nata proti vzhodu. Trdi, da strašijo pred agresijo Rusije, a da država takih namenov nima. Vendar je Putin tudi pred rusko invazijo na Ukrajino dejal, da Moskva ne načrtuje vojne.