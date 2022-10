Putin obiskal mobilizirance in streljal z ostrostrelsko puško

Ruska državna televizija je predvajala posnetek Putina, ki je obiskal strelski center v okolici Moskve. Oblečen v črno, z zaščitnimi očali in glušniki je tudi sam streljal z novo ostrostrelsko puško SVD in poklepetal z vojaki.

V centru so Putinu razkazali opremo, mu predstavili mobilizirance, ki so mu pokazali, kaj imajo v svojih nahrbtnikih. Eden od poveljnikov je pohvalil kvaliteto škornjev, medtem ko je obrambni minister Sergej Šojgu, ki je spremljal Putina, pregledoval obutev. Do obiska naj bi sicer prišlo prav zaradi očitkov, da so mobiliziranci slabo opremljeni.

France24 poroča, da je Putin že zapuščal center, ko se je obrnil in enega od vojakov vprašal: "Kakšno družino imate?" "Hčerko, ima pet let," mu je odgovoril vojak, Putin pa mu je zaželel srečo.