"Pred nami je velika naloga in reševanje težkih izzivov, izvajanje obsežnega programa obnove in socialno-ekonomskega razvoja naših zgodovinskih regij. Zagotovo bomo dosegli zastavljene cilje, " je še ocenil.

Ruski predsednik je ob tem pojasnil, da bodo vse ruske regije "zagotovile bratsko pomoč" pri obnovi regij Herson, Zaporožje, Doneck in Lugansk. " Smo eno ljudstvo. Skupaj bomo premagali vse in našli odgovor na vse izzive, " je dodal.

Kot je znano, si je Rusija 30. septembra lani priključila regije Herson, Zaporožje, Doneck in Lugansk, potem ko so tamkajšnje proruske oblasti izvedle referendume, na katerih se je po njihovih navedbah prebivalstvo z veliko večino odločilo za priključitev k Rusiji.

Ukrajina in zahodne države so referendume obsodile in jih označile za nezakonite ter poudarile, da priključitve teh ozemelj Rusiji ne bodo priznale. Po več kot letu in pol vojne Rusija sicer nobene od štirih priključenih regij ne nadzoruje v celoti.