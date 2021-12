Putin obtožil ZDA agresivnega pristopa k ukrajinskemu konfliktu

Znova je spodbudil zvezo Nato in ZDA, naj zagotovijo obvezujoča varnostna zagotovila, s katerimi bi končali trenutno krizo in pričeli normalizacijo odnosov. V dveh dokumentih, naslovljenih posebej na zvezo Nato in ZDA, je Moskva terjala potrditev, da bodo podpisniki odstopili od nameščanja vojaških enot na ozemlju držav, ki so se zvezi Nato pridružile po letu 1997, o čemer smo nedavno poročali. Za Nato to pomeni, da zavrne možnost širjenja proti vzhodu.