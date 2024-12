Putin odobril nov proračun z rekordnimi izdatki za obrambo

Ruski nacionalni obrambi je v novem proračunu namenjenega približno 32,5 odstotka proračuna za leto 2025 – kar 119 milijard evrov, kar je rekordni znesek, je po poročanju agencije AP razvidno iz dokumenta, objavljenega na vladni spletni strani. Letošnji proračun je namreč v ta namen odrejal 28,3 odstotka.

Vlada se je zavezala, da bodo obrambne potrebe za – kot to imenuje Moskva – posebno vojaško operacijo v Ukrajini, in podpora vojski ostale proračunska prednostna naloga skupaj s socialnimi potrebami in tehnološkim razvojem.