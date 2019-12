Putin odprl železniško povezavo med Rusijo in Krimom: 'Gremo!'

Železniški most so odprli štiri leta po začetku gradnje. Prvi potniki so se z vlakom proti Krimu odpravili tudi iz Sankt Peterburga. Na Krim bo okoli 530 potnikov predvidoma prispelo v noči na sredo.

Tako imenovani Krimski most, vreden 228 milijard rubljev oziroma 3,3 milijarde evrov, povezuje rusko regijo Krasnodar in krimsko mesto Kerč ter prečka ožino med Črnim in Azovskim morjem. Gre za najdaljši most v Rusiji in Evropi.

Ukrajina je nasprotovala že sami gradnji, pri čemer je trdila, da je ta škodovala okolju. Poleg tega večje ladje ne bodo mogle priti v njena pristanišča v Azovskem morju. EU in ZDA pa sta uvedli sankcije proti tistim, ki so sodelovali pri gradnji. Most je gradilo podjetje Strojgazmontaž Putinovega zaveznika, poslovneža Arkadija Rotenberga.