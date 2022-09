Putin odredil mobilizacijo rezervistov: Naš cilj je osvoboditi Donbas

"Državljani Ljudskih republik Doneck in Lugansk, Hersona in Zaporožja ter drugih območjih, ki so osvobojena nacističnega režima. Pogovarjali se bomo o korakih za zaščito naše suverenosti, podpori našim državljanom, da sami odločajo o svoji volji," je uvodoma dejal Putin.

Ruski predsednik Vladimir Putin se je oglasil dan po tistem, ko so proruske oblasti v štirih regijah v Ukrajini, ki so jih zasedle ruske sile, napovedale skorajšnje referendume o priključitvi Rusiji.

Ruski predsednik je še dodal, da Zahod izsiljuje Rusijo, a pozablja, da ima ta na voljo veliko orožja, s katerim lahko odgovori. "Uporabili bomo vse vire, ki jih imamo na voljo za zaščito naših ljudi."

Ameriška veleposlanica v Ukrajini Bridget Brink je v odzivu zapisala, da so "navidezni referendumu in mobilizacija znaki šibkosti in ruskega neuspeha". Ob tem je poudarila, da ZDA nikoli ne bodo priznale zahtev Rusije po "domnevno priključenem ukrajinskem ozemlju", Ukrajini pa bodo stali ob strani, dokler bo to potrebno.