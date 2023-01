Putin odredil prekinitev ognja v Ukrajini za pravoslavni božič

"Glede na poziv njegove svetosti, patriarha Kirila odrejam ministru za obrambo Ruske federacije, naj uvede prekinitev ognja vzdolž celotne bojne linije v Ukrajini od 12. ure 6. januarja do 24. ure 7. januarja letos," je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass v izjavi sporočila tiskovna služba Kremlja.

Ruska pravoslavna cerkev je besede patriarha Kirila objavila na spletni strani, v katerih je navedel, da "Jaz, patriarh moskovski in vse Rusije Kiril, pozivam vse strani, vpletene v medsebojni konflikt, da vzpostavijo božično premirje od 6. januarja od 12.00 do 7. januarja do 12.00, da bi pravoslavni verniki lahko obiskovali cerkev ter bogoslužje na božični večer in na božični dan," je Ruska pravoslavna cerkev objavila besede Kirila na svoji spletni strani, povzema Tass.

76-letni patriarh ruske cerkve je sicer odločen podpornik ruskega predsednika Vladimirja Putina in njegove ofenzive v Ukrajini. Blagoslovil je ruske vojake, ki se borijo v Ukrajini, in imel več pridig, v katerih je ostro kritiziral Zahod in Ukrajino.