Putin ogroža britanski tradicionalni 'fish and chips'

Rusko ministrstvo za kmetijstvo je po poročanju časnika Izvestija predložilo osnutek zakonodaje, s katero bi Združenemu kraljestvu prepovedali dostop do ključnih ribolovnih območij, ki so znani predvsem po ribah trskah in in vahnjah, piše Sky News.

S tem pa bi končali dolgoletni sporazum, ki sta ga leta 1956 sklenili Združeno kraljestvo in takratna Sovjetska zveza. Sporazum britanskim ladjam dovoljuje ribolov v Barentsovem morju ob severni obali Norveške. In prekinitev tega sporazuma bi pomenila udarec za Združeno kraljestvo, saj kar 40 odstotkov rib, ki jih zaužijejo v državi, prihaja ravno iz tega morja.

"V zadnjih dveh letih, od kar je začela vojna v Ukrajini, smo bili deležni zelo visokih cen rib," je dejal Andrew Crook iz britanskega trgovskega združenja za trgovino z ribami in krompirčkom. "Vsa podjetja, ki so imela prihranke, so propadla ,ker smo veliko plačevali za ribe."