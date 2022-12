Putin opustil 'posebno vojaško operacijo': za konflikt prvič uporabil besedo 'vojna'

"Naš cilj ni, da se vojaški spopad nadaljuje, ampak nasprotno, končati to vojno," je Putin dejal novinarjem v Moskvi, kjer se je udeležil zasedanja državnega sveta o mladinski politiki. "Za to smo si prizadevali in si bomo tudi v prihodnje," je dejal.

Putinovi kritiki pravijo, da je uporaba besede "vojna" za opis konflikta v Ukrajini v Rusiji od marca dejansko nezakonita. Putin je namreč podpisal zakon o cenzuri, po katerem je širjenje "lažnih" informacij o invaziji kaznivo dejanje, za kar je zagrožena kazen do 15 let zapora. Prav zato Putinova uporaba besede vojne ni ostala neopažena.

Nikita Juferev, občinski poslanec iz Sankt Peterburga, ki je zaradi svojega nasprotovanja vojni pobegnil iz Rusije, je v četrtek dejal, da je ruske oblasti že zaprosil, naj Putina kazensko preganjajo zaradi "širjenja lažnih informacij o vojski". "Ni še bilo odloka o koncu posebne vojaške operacije, vojna ni bila razglašena," je na Twitterju zapisal Juferev. "Več tisoč ljudi je bilo že obsojenih zaradi takšnih besed o vojni," opozarjajo Putinovi kritiki.