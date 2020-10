Putin osebno odobril zdravljenje Navalnega v Nemčiji

Ruski predsednik Vladimir Putin je v četrtek dejal, da je osebno odobril odhod ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega na zdravljenje v Nemčijo po zastrupitvi z živčnim strupom novičok. "Takoj, ko se je žena tega državljana obrnila name, sem tožilcem dejal, naj preverijo možnost njegovega odhoda na zdravljenje v tujino," je povedal. Čeprav Navalni zaradi kriminalistične preiskave proti njemu ne bi smel zapustiti Rusije, je Putin tožilstvo vprašal za dovoljenje in vodja opozicije je lahko odšel v Nemčijo, je zatrdil ruski predsednik.

Kot je znano, je oster kritik predsednika in borec proti korupciji 20. avgusta nepojasnjeno zbolel na letu iz Sibirije v Moskvo. Dva dni kasneje so ga prepeljali na zdravljenje v berlinsko bolnišnico Charite. Nemška vlada trdi, da je bil 44-letnik zastrupljen z živčnim strupom novičok. To so potrdili tudi laboratorija na Švedskem in v Franciji ter Organizacija za prepoved kemičnega orožja (OPCW).

Navalni je sicer prepričan, da je njegovo zastrupitev ukazal Putin. in čeprav Kremelj zanika vsakršno vpletenost v incident, je EU zaradi zastrupitve uvedla sankcije proti šestim sodelavcem Putinove administracije in proti ruskemu raziskovalnemu inštitutu za organsko kemijo in tehnologijo, ker ni izvršil svoje dolžnosti uničiti zaloge kemičnega orožja. Med to spada tudi živčni strup novičok, s katerim je bil zastrupljen Navalni.

Kremelj je v odzivu na sankcije sicer posvaril, da bodo te škodovale odnosom med Brusljem in Moskvo. Odziv Moskve bo "skladen z interesi Rusije", je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.