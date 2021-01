Putin: Palača ob Črnem morju ni moja

Ruski predsednik Vladimir Putin je zanikal namigovanja, da ima ob Črnem morju v lasti razkošno palačo. Videoposnetek, ki ga je objavil opozicijski politik Aleksej Navalni, je označil za 'dolgočasnega'.

icon-expand Vladimir Putin FOTO: AP

Ekipa ruskega opozicijskega politikaAlekseja Navalnega je pred dnevi objavila obsežen video o skrivni palači ob Črnem morju, vredni več kot milijardo evrov, ki naj bi bila last ruskega predsednika Vladimirja Putina. Ta je na videokonferenci s študenti zatrdil, da razkošna palača ni njegova. Kot je dejal, gre za 'zmontiran posnetek'. Označil ga je za dolgočasnega. "Nič, kar je tam navedeno kot moja lastnina, ne pripada meni ali mojim bližnjim sorodnikom in nikoli ni," je povedal. Videoposnetek je po objavi postal viralen, do danes pa si ga je ogledalo že več kot 86 milijonov ljudi. Tiskovni predstavnik Kremlja Dimitrij Peskov je za državno tiskovno agencijo RIA Novosti že ob objavi videa dejal, da so trditve v poročilu "neresnične" in da predsednik "nima palač". Kot je dejal, predsednik vsako leto prijavi vse svoje premoženje. Preiskava, ki jo je dva dni po vrnitvi Alekseja Navalnega iz Nemčije opravila njegova ekipa, je ugotovila, da gre za posestvo, ki obsega 39 površin Kneževine Monako. Kot trdijo v opozicijskem gibanju, je bila nepremičnina v letoviškem mestu Gelendžik zgrajena z nelegalnimi sredstvi, ki so jih zagotovili člani Putinovega ožjega kroga, vključno s šefi naftne industrije in milijarderji. "S tem denarjem so zgradili palačo za svojega šefa," v videu pove Navalni.

Ruska zvezna varnostna služba (FSB) naj bi imela v lasti približno 70 kvadratnih kilometrov zemlje, ki obkroža zasebno rezidenco. Poročilo opisuje različne podrobnosti nepremičnine in trdi, da so na posestvu igralnica, podzemni kompleks za hokej na ledu in vinograd. Navalni je v videu ljudi pozval, naj gredo na ulice, mnogi pa so ga tudi upoštevali. Na protestih za izpustitev priprtega Navalnega se je pretekli konec tedna zbralo več kot 10.000 ljudi, policija pa je v več kot 60 mestih v Rusiji prijela skupno več kot 2000 protestnikov. Putin je danes komentiral proteste in dejal, da noben mladoletnik ne bi smel sodelovati na protestih. "Nihče si ne bi smel prizadevati za doseganje svojih ambicioznih ciljev s protesti," je dodal.

icon-expand Razkošna palača ob Črnem morju FOTO: Profimedia

Navalnega so le nekaj minut po pristanku v Moskvi – kamor se je vrnil iz Nemčije po zdravljenju zaradi zastrupitve – ruske oblasti na letališču Šeremetjevo aretirale.V uradni izjavi Zveznega urada za prestajanje zapornih kazni so v sporočili, da bo Navalni ostal pridržan do obravnave na sodišču konec meseca. Sredi avgusta lani je Navalni nenadoma zbolel na letu v Moskvo, dva dni kasneje so ga prepeljali na zdravljenje v Nemčijo. Laboratoriji v Nemčiji, Franciji in na Švedskem so potrdili zastrupitev z živčnim strupom novičok. Sledi so našli na plastenki z vodo v hotelu, v katerem je Navalni bival. Ruske oblasti zanikajo, da naj bi bile povezane z zastrupitvijo.