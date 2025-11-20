Svetli način
Tujina

Putin po zdravniškem pregledu: Hvala bogu je bilo vse v redu

Moskva, 20. 11. 2025 11.31

STA , D. S.
Ruski predsednik Vladimir Putin je razkril, da je nedavno opravil redni zdravniški pregled in da je njegovo zdravstveno stanje odlično.

"Hvala Bogu je bilo vse v redu," je med ogledom razstave v Moskvi dejal 73-letni ruski predsednik Vladimir Putin. Pojasnil je, da je pred kratkim opravil zdravniški pregled, zaradi katerega je v bolnišnici tudi prenočil.

Putinovo zdravstveno stanje je bilo v zadnjih letih pogosto predmet ugibanj, med drugim zato, ker se v določenih obdobjih dlje časa ni pojavljal v javnosti. V Kremlju so govorice o zdravstvenih težavah dolgoletnega voditelja vztrajno zanikali in trdili, da je v odlični kondiciji.

Pojavljale so se tudi špekulacije o tem, da ima Putin dvojnika ali več dvojnikov, ki naj bi ga nadomeščali na določenih javnih nastopih, kar so v Kremlju prav tako zanikali.

Vladimir Putin
Vladimir Putin FOTO: Profimedia
putin zdravje stanje pregled zdravnik
KOMENTARJI (70)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Agartha enjoyer
20. 11. 2025 12.41
+2
Je pa tudi nasedel zahodnim medijem, da se je šel testirati. Na koncu bo res zbolel, ker ga bojo zahodi mediji prepričali v to.
ODGOVORI
2 0
Colgate
20. 11. 2025 12.40
+2
Dokler bodo ljudje opravičevali agresijo in vojne zločine držav, ki so jim blizu...pa naj si bo to Rusija, ZDA ali pa Izrael, se svet ne bo spremenil. Ruska raketa, ki udari v stanovanjsko zgradbo očitno prinaša mir in blagoslov...ameriška pa smrt. V obeh primerih se gre za raketo, ki je ubila nedolžne civile. Ni mi jasno kako nekaterim tu ne potegne...
ODGOVORI
2 0
sinjebradec
20. 11. 2025 12.43
ko je vsako noč na bagdad priletelo po 10 000 raket si doživljal izlive neizmernega veselja!
ODGOVORI
0 0
sinjebradec
20. 11. 2025 12.35
+1
CIA: Putin se nam zdi 'še preveč zdrav'
ODGOVORI
2 1
osservatore
20. 11. 2025 12.35
+2
"Putin po zdravniškem pregledu: Hvala bogu je bilo vse v redu". Jaaaaaaa jasno, valjda, sploh ne dvomim, da bi napisali kaj drugega.
ODGOVORI
2 0
komarec
20. 11. 2025 12.32
+0
Nekaterim gre pa to hudo v nos.
ODGOVORI
1 1
Colgate
20. 11. 2025 12.33
+0
@komarec Če misliš na vse vojne zločine, ki jih je zagrešil??? To nam gre v nos ja...Netanyahu pa tudi. Eni ne delamo razlik
ODGOVORI
1 1
sinjebradec
20. 11. 2025 12.32
+3
moraš bit pa kar precej nor če verjameš v pravljico da bi se vojna kar nehala če vlado škripne!
ODGOVORI
3 0
Colgate
20. 11. 2025 12.34
+1
@sinjebradec Če se je Vietnam lahko nehal z volitvami in novim predsednik, se lahko tudi nesmiselna vojna v Ukraini
ODGOVORI
2 1
sinjebradec
20. 11. 2025 12.38
+1
pojma nimaš!
ODGOVORI
1 0
Colgate
20. 11. 2025 12.42
+1
@sinjebradec Mlečnozobec, globalne tektonske spremembe se dogajajajo. Če je razpadla vsemogočna Sovjetska zveza, lahko razpade tudi ruska federacija z vojnim zločincem na čelu
ODGOVORI
1 0
Gorje
20. 11. 2025 12.32
+2
Menda je imel raka na prostati, kar ima pač veliko moških v njegovih letih.
ODGOVORI
2 0
sinjebradec
20. 11. 2025 12.30
+2
pred 4 leti so mu prerokovali še kak teden dni življenja !ukrofili so seveda to kruleče ponavljali do nezavesti!
ODGOVORI
4 2
otki2012
20. 11. 2025 12.27
-1
to mi deli, Care.
ODGOVORI
2 3
arctic
20. 11. 2025 12.25
+8
Zihr bodo javno povedal če je kej narobe ja :D
ODGOVORI
9 1
Colgate
20. 11. 2025 12.30
+4
@arctic Zdravnik takoj leti čez okno ali pa misteriozno umre 10s po požirku čaja
ODGOVORI
5 1
PridiNaVIDMAX
20. 11. 2025 12.25
+5
In mi nej kar lepo verjamemo temu, samo zato ker je on tako rekel!? Dej ne me smejat.
ODGOVORI
6 1
pravica1
20. 11. 2025 12.24
+0
Kar neka ugibanja, v realnosti pa gre za velik ustroj, ki bi nadaljeval enako politiko, tudi, če bi se mu kaj naredilo. Kot, da se pogovarjamo o nekem predsedniku krajevne skupnosti :D
ODGOVORI
1 1
Mali medo
20. 11. 2025 12.19
+2
Pred 2 leti ste pisali da so mu šteti dnevi.
ODGOVORI
6 4
300 let do specialista
20. 11. 2025 12.18
+2
Treba je angažirati našo civilno "stroko", da se opredeli glede njegovega zdravja, vojaška je že podala svoj izvid in kot vidimo, se nič ni zmotila, čipi in lopate odlično ustrahujejo😄
ODGOVORI
3 1
Slovener
20. 11. 2025 12.16
+5
Vsakdo veruje v svojega boga in z svojimi prepričanji! Če bi bog res obstajal asigurno marsikaterega politika ne bi bilo med nami!
ODGOVORI
5 0
Albert Konečnik
20. 11. 2025 12.15
+2
Že lahko, da je fizično zdravje OK, umsko pa gotovo ni.
ODGOVORI
9 7
Agartha enjoyer
20. 11. 2025 12.11
+6
Zakaj bi bil bolan sej ma najboljše dokorje, ki ga oskrbujejo, raziskujejo mu sestavljajo pefektno dieto za njegov dna. Med tem ko narod strada in dela do smrti.
ODGOVORI
12 6
tincoop
20. 11. 2025 12.10
+4
Kdo pa bi upal kaj slabega ugotoviti, bi naslednji dan ziher z balkona padel...
ODGOVORI
9 5
Colgate
20. 11. 2025 12.08
+4
Zanimivo kako ruso/srbofili opravičujejo ruske vojne zločine, medtem pa na ves glas lajajo proti Izraelu. Vojni zločin je zločin fantje, ne glede na akterja(Rusija, USA, Izrael)...
ODGOVORI
12 8
ljubavnik na duge staze
20. 11. 2025 12.12
-2
MI ti nismo krivi, će si ovčićaaa 😁
ODGOVORI
6 8
Colgate
20. 11. 2025 12.13
+4
@baja Nismo mi krivi, če imate oprano glavo s strani medijev ala informer, Pink, etc...
ODGOVORI
8 4
ljubavnik na duge staze
20. 11. 2025 12.16
-4
ne berem cajtngov. vse izvem od/iz VAŠIH NEBUUULOZ
ODGOVORI
1 5
Rudar
20. 11. 2025 12.18
+5
@Baaja, ovćica. Kako pa kej ameriški hotel napreduje v BG?
ODGOVORI
6 1
ljubavnik na duge staze
20. 11. 2025 12.19
-4
se vsaj gradi, v sloveniji je že par let suša, samo se NAŠI rodjaci gradijo, @rudar
ODGOVORI
0 4
pravica1
20. 11. 2025 12.26
+2
Ne opravičujem ničesar, samo ukrajinski in ruski zločini so enaki. Zahtevam enako obravnavo za vse. Vse ostalo je potrata kisika.
ODGOVORI
3 1
Colgate
20. 11. 2025 12.32
+1
@baja Glede na stil in vsebino katero tu objavljaš, lahko trdim, da nisi glih "the sharpest pencil in box"🤔
ODGOVORI
1 0
but_the_ppl_are_retarded
20. 11. 2025 12.05
-3
Kako pa kaj dementna moomia "šarp ez e tek" Bajdo? Mislim, da je bilo shalucinirano, da ima Vlad vsaj 4 rake v končnem štadiju.
ODGOVORI
4 7
