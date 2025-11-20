Putin po zdravniškem pregledu: Hvala bogu je bilo vse v redu

"Hvala Bogu je bilo vse v redu," je med ogledom razstave v Moskvi dejal 73-letni ruski predsednik Vladimir Putin. Pojasnil je, da je pred kratkim opravil zdravniški pregled, zaradi katerega je v bolnišnici tudi prenočil.

Putinovo zdravstveno stanje je bilo v zadnjih letih pogosto predmet ugibanj, med drugim zato, ker se v določenih obdobjih dlje časa ni pojavljal v javnosti. V Kremlju so govorice o zdravstvenih težavah dolgoletnega voditelja vztrajno zanikali in trdili, da je v odlični kondiciji.

Pojavljale so se tudi špekulacije o tem, da ima Putin dvojnika ali več dvojnikov, ki naj bi ga nadomeščali na določenih javnih nastopih, kar so v Kremlju prav tako zanikali.