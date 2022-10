Putin podpisal končne dokumente o priključitvi štirih regij

Razmere na terenu naj bi bile drugačne, saj ukrajinske sile napredujejo tako na jugu kot na vzhodu, poroča BBC . Guverner regije Lugansk Sergej Hajdaj je povedal, da so v regiji ponovno zavzeli šest vasi. Predsednik Zelenski pa je kasneje dejal, da je Ukrajina zavzela tudi tri vasi v južni regiji Herson. Po podatkih ukrajinske vojske naj bi območje nadzora razširili za okoli devet do 19 kilometrov, navaja Guradian .

Rusija si sicer še vedno prizadeva za mobilizacijo rezervistov. Putin je že prejšnji mesec napovedal vpoklic 300 tisoč ljudi, ki so opravili vojaško služenje. Po tem so se v Rusiji zvrstili protesti in nasprotovanje javnosti, zato je Putin podpisal odlok, ki iz vpoklica izvzema nekatere skupine študentov, med njimi tiste, ki študirajo prvič, in študente na podiplomski ravni, ki študirajo na področju znanosti.

Putin je podpisal tudi odlok, s katerim je Rusija uradno prevzela jedrsko elektrarno v Zaporožju, ki so jo zavzeli že v prvih dneh vojne. V Moskvi in Kijevu se bo zglasil vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi, ki se bo pogovarjal o nadaljnjih ukrepih, predvsem o postavitvi varnostnega območja okoli elektrarne, še poroča BBC.

Grossi je v sredo na Twitterju objavil fotografijo vlaka, s katerim se je odpravil v Kijev in pripisal, da je jedrska varnost in zaščita območja okoli elektrarne v Zaporožju zdaj še bolj nujna kot kadar koli prej.