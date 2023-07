Putin podpisal zakon, ki prepoveduje kirurške in pravne spremembe spola

Ruski predsednik Vladimir Putin je podpisal zakon, ki prepoveduje kirurške in pravne spremembe spola. Državljanom, ki so si že spremenili spol, pa prepoveduje posvojitev otrok in razveljavlja njihove zakonske zveze. Še vedno pa bodo dovoljeni kirurški posegi zaradi deformacije spolnih organov.

Zdravniki opozarjajo, da bo zakon nekaterim onemogočil dostop do potrebne zdravstvene pomoči, aktivisti za človekove pravice pa se bojijo, da bo spodbudil porast sovraštva in nasilja v državi. Poslanci dume oziroma spodnjega doma ruskega parlamenta so zakon potrdili že 14. julija. Takrat je predsednik dume Vjačeslav Volodin sprejetje zakona zagovarjal s tem, da bo zaščitil državljane, še zlasti otroke. Opozoril je tudi na po njegovih besedah naraščajoč trend spreminjanja spola v ZDA in poudaril, da to vodi v "degeneracijo države", kar pa je zanj nesprejemljivo. icon-expand Vladimir Putin FOTO: AP V Rusiji se je pritisk na aktiviste skupnosti LGBTQ+ od začetka ruske agresije na Ukrajino še dodatno povečal. Vojno v Ukrajini pa ruske oblasti prikazujejo tudi kot eksistencialni boj proti "dekadentnemu" Zahodu. Vladimir Putin je vprašanja spolne identitete v preteklosti večkrat označil kot del zahodne liberalne ideologije. "Ali si res želimo, da bi bili otroci v naših šolah že v prvih razredih izpostavljeni perverznostim, ki vodijo v propad in izumrtje?" je izjavil septembra. Takrat je tudi zatrdil, da se ponekod otroke uči o obstoju več spolov in da jim celo predlagajo operacijo za spremembo spola. "To pa je za Rusijo nesprejemljivo," je dodal.