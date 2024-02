Rusija bo zasegla premoženje obsojenim kritikom vojne v Ukrajini

"Skupaj z vami bomo imeli priložnost oceniti izvajanje zakona v praksi," je danes v izjavi za medije dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov in dodal, da bi bilo neutemeljeno vnaprej izražati kakršne koli pomisleke glede zakona, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Putin je zakon podpisal dva tedna po njegovem sprejemu v ruskem parlamentu. Predsednik parlamenta Vjačeslav Volodin pa je januarja pojasnil, da je zakon uperjen proti "lopovom in izdajalcem ter tistim, ki danes pljuvajo v hrbet vojakom in so izdali svojo domovino".

Rusija je kmalu po začetku invazije na Ukrajino februarja 2022 uvedla zakonodajo, ki kriminalizira lažne ali škodljive informacije o ruski vojski in njeni ofenzivi v Ukrajini. Številni Rusi, vključno z aktivisti in novinarji, so že bili obsojeni zaradi kritik na račun ruske invazije v Ukrajini.