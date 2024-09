Putin podprl Kamalo Harris: 'Smeje se zelo izrazito in nalezljivo'

A sodeč po preteklih izkušnjah, Putin s tem preprosto meša štrene na ameriški politični sceni. Decembra 2015 je denimo pohvalil Trumpa in ga označil za vodilnega kandidata le nekaj mesecev preden si je poslovnež zagotovil republikansko nominacijo. "Nedvomno je bistra in nadarjena oseba," je dejal takrat. Ob tem ni skrival svojega neodobravanja Hillary Clinton, ki je bila takrat demokratska kandidatka.

In ko so takrat tik pred demokratsko nacionalno konvencijo, na dan pricurljala elektronska sporočila demokratskega nacionalnega odbora, je bil Putin precej zadovoljen. Ameriški uradniki so sicer prst uperili v Rusijo in jih obtožili vdora v elektronsko pošto, a je Putin zanikal, da bi bila ruska država vpletena v ta podvig. Je pa vse skupaj označil za nekakšno uslugo volivcem in dejal, da je bila "pomembna vsebina, ki je bila posredovana javnosti".

Celotna afera z vdorom v elektronsko pošto je le še spodbudila mnenje Kremlja, da je ameriška demokracija lažna.

Po prepričanju ameriških obveščevalnih služb naj bi sicer Putin raje videl, da na novembrskih volitvah zmaga bivši predsednik Donald Trump, ki je v preteklosti izjavil, da bi kot predsednik ZDA vojno v Ukrajini končal v 24 urah. Obenem tudi ni naklonjen nadaljnjemu podpiranju Kijeva.