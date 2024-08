Putin podvojil plačila za nove prostovoljce, ki bi se borili v Ukrajini

Ruski predsednik Vladimir Putin je v sredo podvojil vnaprejšnje plačilo za prostovoljce za bojevanje v Ukrajini. Novi Putinov odlok je, kot poroča Reuters, določil tudi višjo minimalno letno plačo v prvem letu službovanja v vojni proti Ukrajini. Tako bodo nove pridobitve v vojski v prvem letu službovanja zaslužile vsaj 35 tisoč evrov. Mesečne plače častnikov so višje in odvisne od njihovega čina. Vsi naborniki pa bodo prejeli tudi bonus za sodelovanje v ofenzivah ali uničenje sovražnikovih tankov in druge mehanizacije. Poleg zvišanja plač bodo deležni tudi vrste drugih ukrepov, kot so oprostitve mesečnega plačila obresti za potrošniška posojila.