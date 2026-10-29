Putin pohvalil Muska: 'Genij je, pravi genij'

"Je genij, pravi genij," je Putin dejal o Musku, poroča BBC. "S svojimi ameriškimi partnerji, vključno z gospodom Muskom, smo v tesnih stikih." Kot je pojasnil, je pomembno, da sta z Muskom v stikih zaradi satelitskih sistemov Rassvet in Starlink. "Tako mi kot naši ameriški partnerji se zavedamo pomena tega sodelovanja in kljub vsem političnim vprašanjem si intenzivno prizadevamo za njegovo nadaljevanje," je dejal.

Elon Musk FOTO: Shutterstock

Po podatkih podjetja je Starlink v orbito izstrelil približno 13.000 satelitov. Nasprotno pa je po podatkih spletnih sledilnikov satelitov trenutno v orbiti le nekaj deset satelitov sistema Rassvet. Rassvet naj bi bila "ruska alternativa Starlinku", projekt pa pomeni šele prve korake države na tem področju.

Boljši odnosi med državama

Putinove pohvale prihajajo ravno v času, ko se odnosi med ZDA in Rusijo izboljšujejo. Nedavno pa je Ukrajina, ki se močno zanaša na internetno povezavo Starlink, imela težave s povezavo, kasneje je Musk celo priznal, da jim je namerno upočasnil delovanje.