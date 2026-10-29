Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Putin pohvalil Muska: 'Genij je, pravi genij'

Moskva, 29. 10. 2026 09.09 pred 41 minutami 2 min branja 1

Avtor:
N.V.
Elon Musk

Ruski predsednik Vladimir Putin je Elona Muska označil za "pravega genija" in razkril, da sta v tesnih stikih glede satelitske tehnologije. Dodal je, da je za Rusijo pomembno, da ohranja stike z Muskom, da sateliti sistemov Rassvet in Starlink v orbiti ne bi "motili drug drugega".

"Je genij, pravi genij," je Putin dejal o Musku, poroča BBC. "S svojimi ameriškimi partnerji, vključno z gospodom Muskom, smo v tesnih stikih."

Kot je pojasnil, je pomembno, da sta z Muskom v stikih zaradi satelitskih sistemov Rassvet in Starlink. "Tako mi kot naši ameriški partnerji se zavedamo pomena tega sodelovanja in kljub vsem političnim vprašanjem si intenzivno prizadevamo za njegovo nadaljevanje," je dejal.

Elon Musk
Elon Musk
FOTO: Shutterstock

Po podatkih podjetja je Starlink v orbito izstrelil približno 13.000 satelitov. Nasprotno pa je po podatkih spletnih sledilnikov satelitov trenutno v orbiti le nekaj deset satelitov sistema Rassvet.

Rassvet naj bi bila "ruska alternativa Starlinku", projekt pa pomeni šele prve korake države na tem področju.

Boljši odnosi med državama

Putinove pohvale prihajajo ravno v času, ko se odnosi med ZDA in Rusijo izboljšujejo. Nedavno pa je Ukrajina, ki se močno zanaša na internetno povezavo Starlink, imela težave s povezavo, kasneje je Musk celo priznal, da jim je namerno upočasnil delovanje.

Preberi še Musk obtožil Ukrajino: Starlink naj bi uporabljala za napade z droni na ljudi

Ameriški predsednik Donald Trump je v začetku tega meseca dejal, da je z Rusijo sklenil dogovor o uvozu dizelskega goriva, da bi znižal cene goriva, ki so zaradi ameriške vojne z Iranom močno poskočile. Nato je še odpravil nekatere sankcije proti Rusiji, ki naj bi začele veljati.

Kmalu zatem so iz ruskega pripora izpustili ameriškega državljana, ameriški posebni odposlanec Steve Witkoff pa je Putina označil za "humanitarca".

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
rassvet elon musk starlink vladimir putin rusija

'Odysseya je mesto duhov': potnikom osem ur časa, da spakirajo vse

Šest desetletij ameriških sankcij, a Kuba še vedno kljubuje ZDA

24ur.com Medvedjev Musku čestital za prevzem Twitterja: Izklopi Starlink v Ukrajini
24ur.com Ali bo Musk prenehal financirati nujno potrebne satelite v Ukrajini?
24ur.com Imata Musk in Putin redne skrivnostne pogovore?
24ur.com Rusi želijo leteti na Mars z Muskom in Ameriko
24ur.com Objem Kim Džong Una in Lavrova, Rusi na počitnice v Severno Korejo
24ur.com Ši: Želimo sodelovati z Moskvo pri izgradnji pravičnejšega globalnega sistema
24ur.com Putin priletel k 'dragemu prijatelju' Šiju, na Kitajskem tudi Orban
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dr Dre
29. 10. 2026 10.07
No oče Muska je veliko v 🇷🇺, kako to....
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Redko dekliško ime, ki pomeni bogastvo
10 znakov, ki lahko nakazujejo, da se bliža porod
10 znakov, ki lahko nakazujejo, da se bliža porod
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Po dveh porodih si želi tudi lifting obraza
Po dveh porodih si želi tudi lifting obraza
zadovoljna
Portal
Dolga leta sta se izogibala hollywoodskemu blišču, njuna ljubezen pa traja še danes
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, tehtnice čaka veliko topline
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, tehtnice čaka veliko topline
To je jakna, ki jo modne navdušenke nosijo namesto plašča
To je jakna, ki jo modne navdušenke nosijo namesto plašča
Po štirih letih je ljubezni konec: čustveni video je ganil oboževalce
Po štirih letih je ljubezni konec: čustveni video je ganil oboževalce
vizita
Portal
Zdravje po 50. letu: zakaj so vaša pljuča bolj na udaru
Zakaj sta lahko že dve minuti raztegovanja na uro dovolj
Zakaj sta lahko že dve minuti raztegovanja na uro dovolj
Napitki, ki lahko zmanjšajo lakoto: zdravi so, enostavno jih je pripraviti in pomagajo pri hujšanju
Napitki, ki lahko zmanjšajo lakoto: zdravi so, enostavno jih je pripraviti in pomagajo pri hujšanju
Pogovor v glavi spremeni naše zenice na povsem drugačen način kot govorjenje na glas
Pogovor v glavi spremeni naše zenice na povsem drugačen način kot govorjenje na glas
cekin
Portal
Premožnejši upokojenci imajo skupno navado
Kje je nakup živil najdražji? Slovenija med cenejšimi od Avstrije in Italije, a dražja od Hrvaške
Kje je nakup živil najdražji? Slovenija med cenejšimi od Avstrije in Italije, a dražja od Hrvaške
Večina misli, da spada med srednji razred. Številke kažejo drugače
Večina misli, da spada med srednji razred. Številke kažejo drugače
Kam vsak mesec izgine 100 €, ne da bi opazili?
Kam vsak mesec izgine 100 €, ne da bi opazili?
moskisvet
Portal
Tito Slovenko zapustil zaradi druge, a se je pozneje želel vrniti: Ni mu dala druge priložnosti
Je bila smrt Kurta Cobaina res takšna, kot so trdili? Novi namigi po 32 letih znova burijo duhove
Je bila smrt Kurta Cobaina res takšna, kot so trdili? Novi namigi po 32 letih znova burijo duhove
Ona je imela 19, on 44 let: Njena mladost je bila zanj prednost
Ona je imela 19, on 44 let: Njena mladost je bila zanj prednost
Zakaj tako radi gledamo grozljivke, čeprav nas je strah?
Zakaj tako radi gledamo grozljivke, čeprav nas je strah?
dominvrt
Portal
Finski šov s pasjimi mladički, ki je postal svetovni fenomen z milijoni ogledov
Majhna napaka na oknu, večji stroški pozimi: teh znakov ne prezrite
Majhna napaka na oknu, večji stroški pozimi: teh znakov ne prezrite
Ali je mah na drevju škodljiv?
Ali je mah na drevju škodljiv?
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
okusno
Portal
Zabavni prigrizki, ki jih lahko pripravite v zadnjem hipu
Stara priloga s hrustljavo skorjico, ki jo obožujejo tudi otroci
Stara priloga s hrustljavo skorjico, ki jo obožujejo tudi otroci
Sodniki MasterChefa so bili navdušeni: Tanjino jed lahko pripravite tudi doma
Sodniki MasterChefa so bili navdušeni: Tanjino jed lahko pripravite tudi doma
Starega kruha ne zavrzite: iz njega lahko pripravite tudi odlično kosilo
Starega kruha ne zavrzite: iz njega lahko pripravite tudi odlično kosilo
voyo
Portal
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Barbar
Barbar
Zaton vitezov
Zaton vitezov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022