Putin položil vrtnice. 'Gorbačov je najbrž umrl kot zelo razočaran človek'

Gorbačov, ki je umrl v torek, bo pokopan na moskovskem pokopališču poleg svoje žene Raise. Med gosti ne bo Putina, pogreb pa bo imel le "elemente državnega pogreba".

Gorbačov, ki so ga oboževali na Zahodu, ker je vzhodni Evropi omogočil, da se je izognila sovjetskemu komunističnemu nadzoru, je bil namreč doma precej kontroverzna oseba, mnogi so mu zamerili reforme in razpad velesile.

Ruska državna televizija je medtem objavila, kako Putin slovesno polaga rdeče vrtnice poleg Gorbačovove krste - ki je ostala odprta, kot je tradicionalno v Rusiji. Putin se je tudi na kratko dotaknil roba krste.

"Na žalost predsednikov urnik ne bo dopuščal, da bi to storil 3. septembra, zato se je odločil, da to stori danes," je novinarjem o Putinovem slovesu od Gorbačova povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Dejal je, da bo slovesnost Gorbačova imela "elemente" državnega pogreba in da država pomaga pri organizaciji.

Kljub temu bo to izrazit kontrast s pogrebom Borisa Jelcina, ki je Putina, obveščevalca KGB, izbral kot najprimernejšega človeka za svojega naslednika.

Ko je Jelcin umrl leta 2007, je Putin razglasil dan žalovanja in se skupaj s svetovnimi voditelji udeležil velikega državnega pogreba. Kot poroča Reuters pa je šele 15 ur po smrti Gorbačova objavil zadržano sporočilo sožalja, v katerem je dejal, da je imel Gorbačov "velik vpliv na potek svetovne zgodovine" in je "globoko razumel, da so potrebne reforme" za reševanje težav Sovjetske zveze v osemdesetih letih prejšnjega stoletja.