Putin Zahod posvaril, naj ne prestopi rdeče črte v odnosih z Rusijo

Ruski predsednik Vladimir Putin je zaradi zaostrovanja odnosov med Rusijo in Zahodom države posvaril, naj v odnosih z Moskvo ne prestopijo rdeče črte. Moskva si želi dobrih odnosov z vsemi članicami mednarodne skupnosti, vendar bo vedno našla način, kako ubraniti svoja stališča in interese, je dejal v letnem nagovoru narodu. Spregovoril je tudi o boju s koronavirusom in državljane pozval, naj se cepijo.

"Organizatorji kakršnih koli provokacij, ki ogrožajo temeljne interese naše varnosti, bodo svoja dejanja obžalovali," je dejal Putin. "Upam pa, da nikomur ne pade na pamet, da bi prestopil tako imenovano rdečo črto proti Rusiji. Kje bo ta črta, se bomo v vsakem konkretnem primeru odločili sami," je dejal ruski predsednik. "V nekaterih državah so začeli nespodoben običaj, da za vse krivijo Rusijo," je dejal."To je nekakšen šport - nova vrsta športa."Zagotovil je, da si Moskva želi dobrih odnosov z vsemi članicami mednarodne skupnosti, a "če nekdo naše dobre namene razume kot šibkost (...) naj ve, da bo ruski odgovor asimetričen in oster," je dejal. Putin je tudi obsodil molk Zahoda ob nedavnem razkritju beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka, da so beloruski obveščevalci preprečili poskus državnega udara, ki naj bi ga načrtovale ZDA. "Vsi se pretvarjajo, da se sploh nič ne dogaja," je opozoril.

icon-expand Vladimir Putin FOTO: AP

Odnosi Rusije z Zahodom v zadnjem obdobju slabijo Odnosi Rusije z Zahodom so v zadnjem obdobju na najnižji točki po hladni vojni. Rusija je deležna ostrih kritik Zahoda zaradi kopičenja vojske na meji z Ukrajino ter zaradi ravnanja z zaprtim opozicijskim voditeljem Aleksejem Navalnim. Dodatno so se zaostrili tudi odnosi med ZDA in Rusijo po uvedbi novih ameriških sankcij, v zadnjih dneh pa v mednarodni javnosti odmeva tudi diplomatski spor Moskve in Prage, potem ko je slednja zaradi domnevnega vohunjenja izgnala 18 ruskih diplomatov. Kot kažejo poročila, je Rusija v bližino Ukrajine premestila več kot 100.000 vojakov. Velik del teh sil je na Krimu, polotoku, ki si ga je Rusija od Ukrajine prisvojila leta 2014. Višji ukrajinski častnik, general Serhiy Nayev, je prejšnji teden ocenil, da je skupno število vojakov 103.200. Rusija podpira ukrajinske separatiste, njeni manevri pa so spodbudili strah pred novo rusko vojaško intervencijo. Pred napovedanimi protesti policija pridržala sodelavce Navalnega in aktiviste Putinov nagovor je potekal v času, ko se opozicijski politik Aleksej Navalni, veliki kritik predsednika, zdravi v zaporniški bolnišnici v Vladimirju, približno 180 km vzhodno od Moskve. Ruska policija je danes pred napovedanimi protesti v podporo Navalnemu preiskala prostore njegove organizacije v Sankt Peterburgu ter pridržala njegovi sodelavki Ljubov Sobol inKiro Jarmiš. Za danes so v več kot 100 ruskih mestih napovedani protesti v podporo Navalnemu, ki gladovno stavka, ker mu v zaporu ne zagotovijo ustreznega zdravljenja.

Opozicijski politik je bil januarja aretiran po vrnitvi v domovino iz Nemčije, kjer je bil več mesecev na zdravljenju po zastrupitvi z živčnim strupom. Zdaj prestaja dveinpolletno zaporno kazen, ki ga je doletela v povezavi s starimi obtožbami goljufije.

"Preiskave so izvajali od ranega jutra," je sporočila ekipa Navalnega na Twitterju. "Prišli so že po snemalca, več prostovoljcev in aktivistov,"so dodali. Odvetnik Sobolove Vladimir Voronin je sporočil, da so jo policisti potegnili iz taksija. "Po njenih navedbah so jo pridržali številni uniformirani policisti," je zapisal na Twitterju. Odpeljali so jo na policijsko postajo, vendar jo zadržujejo v policijskem kombiju, je sporočil kasneje. Tiskovno predstavnico NavalnegaKiro Jarmiš so pridržali na vhodu v zgradbo, v kateri živi, je sporočil njen odvetnik. Policija je izdala opozorilo pred udeležbo na današnjih zborovanjih v podporo Navalnemu, saj da gre za nezakonito zbiranje. Na protestih v podporo enemu najglasnejših kritikov Kremlja konec januarja in v začetku februarja je bilo pridržanih več kot 10.000 ljudi.

Državljane pozval k cepljenju proti covidu Več kot 30 minut govora je posvetil tudi ruski bitki s covidom-19 in pohvalil socialno solidarnost milijonov ljudi v času pandemije, poroča BBC. Državljane je pozval, naj se cepijo proti covidu, saj je "to edini način, da premagamo to smrtonosno bolezen". "Cepljenje je zdaj izrednega pomena (...) da se jeseni omogoči razvoj čredne imunosti," je dejal. Pozdravil je razvoj treh ruskih cepiv proti covidu-19 in ocenil, da se je Rusija z izbruhom epidemije spopadla bolje kot večina držav: "Zdravstvo v mnogih vodilnih državah ni uspelo tako učinkovito zadržati epidemije kot mi." 68-letni ruski predsednik je prejšnji teden prejel drugi odmerek cepiva proti covidu-19, ni pa znano, s katerim od treh ruskih cepiv - Sputnik V, EpiVacCorona ali CoviVac - se je cepil.

icon-expand Vladimir Putin-1 FOTO: AP

Pandemija covida-19 je Rusijo, kjer so doslej potrdili več kot 4,7 milijona primerov okužbe z novim koronavirusom, umrlo pa je več kot 106.000 covidnih bolnikov, močno prizadela. V državi, ki ima okoli 146 milijonov prebivalcev, je po zadnjih uradnih podatkih cepljenih nekaj več kot pet odstotkov prebivalstva. Poleg soočanja s pandemijo je najpomembnejša naloga zagotoviti rast realnih dohodkov državljanov, je dejal Putin in napovedal vrsto ukrepov, ki bi to omogočili. Naloga vlade je uravnavanje cen z uporabo tržnih mehanizmov, je dejal in vlado pozval, naj ustvari pogoje, ki bodo "zagotovili predvidljivost cen". Putin obljubil, da bo Rusija prispevala svoj del v boju proti podnebnim spremembam Putinova priljubljenost že dolgo temelji na njegovi sposobnosti, da Rusom zagotovi stabilnost in boljši življenjski standard, a gospodarstvo so v zadnjih letih prizadele sankcije Zahoda, stagnirajoče cene nafte in pandemija covida-19. Ruski predsednik je danes tudi obljubil, da bo Rusija, ki je ena od največjih svetovnih proizvajalk nafte in plina, prispevala svoj del v boju proti podnebnim spremembam. "Odzvati se moramo na izzive podnebnih sprememb in ustvariti industrijo za recikliranje ogljika," je dejal.