Putin potolažil Vučića in se mu opravičil zaradi šaljive objave na facebooku

Kaj imajo skupnega noge hollywoodske zvezdnice Sharon Stone in obisk srbskega predsednika Aleksandra Vučića v Beli hiši? Marsikaj, če vprašate predstavnico ruskega zunanjega ministrstva Mario Zaharovo. Njena objava na Facebooku je sprožila številne šaljive odzive, Vučiću pa do smeha ni bilo. Še več: za njegovo užaljenost je izvedel celo predsednik Putin, ki je svojega kolega potolažil in se mu po telefonu – menda sploh prvič – opravičil.

Ne zgodi se pogosto, da se ruski predsednik Vladimir Putin opraviči. Komurkoli. Tokrat je naredil izjemo in potolažil svojega kolega, srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ki je bil nadvse užaljen zaradi šaljive objave na Facebooku. In ne, avtor ni bil Putin, pač pa tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Maria Zaharova. Kaj je razbesnelo Vučića? Zaharova je na Facebooku objavila Vučićevo fotografijo iz Bele hiše, kjer se je pred dnevi sestal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Zraven je objavila še prekrižane noge hollywoodske igralkeSharon Stoneiz filma Prvinski nagon. Ob tem je zapisala: "Če si povabljen v Belo hišo, pa te posedejo, kot da si na zaslišanju, potem je bolje, da se usedeš tako kot kaže spodnja slika (pri tem je namigovala na znameniti prizor iz filma, op. a.). Pa kdorkoli že si. Verjemi mi." Zaharova je s tem pritegnila pozornost in sprožila številne (bolj ali manj šaljive) odzive na družbenih omrežjih. Do smeha pa očitno ni bilo Vučiću. Da ga je objava nadvse užalila, je prišlo na ušesa celo samemu Putinu, ki se je Vučiću za objavo opravičil. Ali je posredoval tudi pri Zaharovi, ni znano – dejstvo pa je, da je objava s profila ruske piarovke kmalu izginila. "Predsednik Putin se mi nikoli ne opraviči za nič. In Sergej Lavrov (ruski zunanji minister, op. a.) prav tako ne. Tokrat sta se mi. Oba," je v četrtek za eno od srbskih televizij povedal Vučić. S Putinom sta, kot je še razkril, govorila po telefonu."Mislim, da smo v dobrih odnosih in da je bil to samo en bežen, nepomemben incident," je še dodal. Maria Zaharova je Vučićevo fotografijo objavila po njegovem obisku v Beli hiši, kjer je s predsednikom Trumpom podpisal pogodbo o sodelovanju s Kosovem. Niti Srbija niti Rusija sicer ne priznavata Kosova kot samostojne države. FOTO: AP