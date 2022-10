Putin povišal Kadirova v generalpolkovnika

"Predsednik Rusije mi je podelil čin generalpolkovnika. To je zame povišanje," je Ramzan Kadirov zapisal na Telegramu in dodal, ga je Vladimir Putin osebno obvestil o odločitvi. Prav tako naj bi mu ruski predsednik posredoval čestitke ob dnevu mesta Grozni, dnevu učiteljev in dnevu čečenske mladine.

"Predsednik me je poklical in prosil, naj v njegovem imenu vsem prebivalcem Čečenije zaželim blaginjo, srečo in uspeh! Kljub svoji obremenjenosti vrhovni poveljnik nikoli ne pozabi na pomembne datume v naši regiji," je še dodal po poročanju ruske tiskovne agencije Tass.